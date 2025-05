Google trasforma il televisore in un centro di controllo smart

Una delle novità più interessanti per il mondo Google arriva sotto forma di aggiornamento. Si tratta del Pannello Home. Ovvero lo strumento dedicato al controllo dei dispositivi smart che ora è disponibile su Chromecast con GoogleTV e su una vasta tipologia di televisori basati sulla stessa piattaforma. Questo pannello, già noto agli utenti del programma Public Preview, è stato finalmente esteso al grande pubblico. Google ha scelto un lancio su larga scala, coinvolgendo non solo i propri dongle HDMI ma anche TV prodotte da terze parti come Hisense. Il suo arrivo segna così un’importante evoluzione nell’approccio della gestione della smart home.

Come funziona il nuovo Pannello-Home di Google

L’interfaccia viene attivata attraverso una notifica al primo avvio dopo l’aggiornamento, che invita l’utente a seguire una procedura guidata. Una delle opzioni più utili è la possibilità di ricevere avvisi dai campanelli Nest direttamente sullo schermo, una funzione finora riservata ad altri prodotti Google. Una volta completata la configurazione, il Pannello Home diventa accessibile tramite il menu delle Impostazioni Rapide di Google TV. L’aspetto ricorda la scheda “Preferiti” dell’app Google Home, ma ottimizzata per la visualizzazione su grande schermo. Le persone potranno controllare luci, termostati, prese, videocamere e altri device intelligenti con pochi click del telecomando.

Non tutti potranno però accedere immediatamente alla nuova funzione. Per visualizzare il Pannello Home, è necessario che l’account Google collegato alla TV sia associato a una casa configurata nell’app GoogleHome, contenente almeno un dispositivo compatibile. I profili per bambini sono esclusi dal supporto. Anche se alcuni utenti hanno segnalato l’apparizione del pannello sulla versione software STTL.241013.003.12571383, la disponibilità non è legata esclusivamente a questa build, l’attivazione è infatti gestita dai server di Google.

Insomma con tale novità, Google riafferma il proprio impegno nel migliorare l’esperienza utente anche su dispositivi più “maturi”. Chromecast, pur essendo ormai alla fine del ciclo vitale, riceve un aggiornamento che lo trasforma in uno spazio domotico. L’integrazione della smart home nella Google TV segna un passo avanti importante verso una tecnologia domestica più intuitiva, accessibile e centralizzata.