Sky svela la sua nuova offerta: fibra ultraveloce e TV premium

Sky prova a conquistare nuovi clienti proponendo un pacchetto che unisce internet veloce e contenuti TV a un costo davvero vantaggioso. Si tratta dell’offerta SkyWiFi. Quest’ ultima, lanciata in questi giorni, abbina la connessione in fibra ottica con i pacchetti SkyTV, SkySport e SkyUltra HD a un prezzo iniziale di 20,90€ al mese per i primi 18 mesi. Il costo però si abbassa a 19,90€ mensili se, insieme all’abbonamento, si sceglie anche Sky Glass, ovvero la smart TV pensata per integrare contenuti e tecnologia.

Sky Glass e la personalizzazione: una tecnologia su misura per ogni esigenza

Si tratta di una promozione rivolta a chi desidera una soluzione completa per la casa, con streaming, sport e navigazione internet illimitata. L’attivazione può avvenire direttamente dal sito ufficiale Sky o contattando un operatore. Ma è importante agire entro l’8 giugno per approfittare dei prezzi ridotti. Poiché dopo il primo periodo promozionale, le tariffe torneranno ai valori di listino, con aumenti variabili a seconda del piano selezionato.

Il pacchetto Sky WiFi è disponibile in quattro configurazioni diverse, che variano in base a chiamate incluse e copertura della rete Wi-Fi. Oltre alla connessione in fibra e al modem WiFiHub, è possibile anche aggiungere l’opzione Voce Unlimited. La quale offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali. L’opzione è gratuita per i primi 18 mesi e può essere disattivata in qualsiasi momento senza penali. Per migliorare la copertura del segnale in casa, Sky propone anche il sistema Ultra WiFi con estensore mesh, disponibile a 5€ in più al mese.

Chi decide di includere Sky Glass nell’offerta, può acquistare la smart TV in un’unica soluzione (a partire da 399€) oppure rateizzarla in 12 o 48 mesi. I modelli disponibili sono da 43, 55 e 65 pollici. L’integrazione tra la piattaforma Sky e il dispositivo offre un’esperienza senza decoder, con tutti i contenuti accessibili direttamente dallo schermo. Con l’abbinamento di SkyTV, SkySport e Ultra HD, i costi televisivi vengono notevolmente ridotti. Nello specifico saranno 4,90€ per il pacchetto base, 10€ per lo sport e UltraHD incluso gratis per 18 mesi. Sommando questi sconti al costo promozionale della fibra, si arriva a un’offerta combinata da 35,80€ mensili, molto al di sotto degli 86€ previsti a prezzo pieno.