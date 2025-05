Braccio robotico a 100$: non più a causa dei dazi di Trump

Il mondo della robotica negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dal momento che l’avanzamento della tecnologia e dei metodi di produzione abbinata ad un miglioramento dei software che ora possono godere di tutta la potenza dell’intelligenza artificiale, stanno portando ad un vero e proprio periodo di crescita esponenziale di tutta questa branca, al punto che recentemente abbiamo assistito all’arrivo di un braccio robotico, programmabile e stampabile in 3D alla cifra incredibile di appena 100 $.

Non più purtroppo

Il prodotto in questione sviluppato da Hugging Face si chiama SO-101, il braccio è il successore del SO-100, la start-up in questione ha sviluppato il braccio in modo tale da poterlo offrire ad un prezzo decisamente competitivo e recentemente ha rilasciato la sua versione migliorata che gode di un design decisamente più sobrio e di motori migliorati che ne hanno aumentato la fluidità e rapidità di movimento, grazie ad un abbassamento significativo degli attriti.

Come se non bastasse anche il software presente all’interno è stato migliorato dal momento che ora l’intelligenza artificiale presente al suo interno è in grado di imparare tramite il classico processo di apprendimento per rinforzo, il braccio in questione è in grado di compiere senza troppi problemi piccoli movimenti, come ad esempio afferrare un piccolo mattoncino lego per poi riporlo all’interno di un contenitore.

La nota negativa in tutto questo è legata al fatto che i famosi 100 $ a cui è stato sviluppato il modello aggiornato sono ormai un miraggio, a causa dei dazi di Trump infatti già ora l’articolo in vendita ad un prezzo di 199 $ ma il suo valore oscilla anche attorno ai 500 $ nella versione completa.

Purtroppo si tratta solo di uno degli elementi da aggiungere alla lista di quei prodotti che hanno risentito pesantemente dei dazi imposti da Trump, soprattutto per quanto riguarda quelli legati all’importazioni dalla Cina che non hanno goduto del periodo di proroga di 90 giorni, non a caso proprio questo braccio meccanico, né è l’esempio più puro.