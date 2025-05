Galaxy Z Flip 7 potrebbe montare il nuovo Snapdragon 8 Elite: prime indiscrezioni

Samsung Galaxy Z Flip7

Secondo un’indiscrezione emersa nelle ultime ore, Samsung Galaxy Z Flip 7 potrebbe essere dotato del nuovo SoC Snapdragon 8 Elite, segnando un possibile cambio di rotta rispetto ai chip Snapdragon 8 Gen della serie standard utilizzati finora.

Il pieghevole compatto potrebbe adottare il chip top di gamma

La testata coreana The Guru ha suggerito che Samsung potrebbe equipaggiare il Galaxy Z Flip 7 con il chipset Snapdragon 8 Elite, soluzione finora associata alla gamma Galaxy S25 e ad altri flagship premium. Se confermata, la scelta rappresenterebbe un salto prestazionale rilevante rispetto alla generazione precedente.

Attualmente, il Galaxy Z Flip 6 atteso per metà 2024 dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, come già avvenuto con i modelli S24. L’adozione anticipata del chip Elite per il modello successivo suggerisce un cambio di strategia per aumentare la potenza e l’efficienza anche nei dispositivi pieghevoli.

Lo Snapdragon 8 Elite 2 sarà il primo chip realizzato da Qualcomm su nodo a 2 nanometri di Samsung Foundry, un processo produttivo più avanzato rispetto ai 3 nm di TSMC utilizzati per l’attuale Snapdragon 8 Gen 3. Il passaggio ai 2 nm promette un incremento significativo in termini di prestazioni e riduzione dei consumi energetici.

L’adozione di questo chip su Galaxy Z Flip 7 consentirebbe a Samsung di testare e ottimizzare la sua tecnologia di produzione avanzata prima del lancio in massa su altri dispositivi. Inoltre, offrirebbe un vantaggio competitivo nei confronti di altri pieghevoli, attesi nel 2025 con chip di generazione precedente.

Fino ad oggi, la linea Galaxy Z Flip si è sempre distinta per design compatto e prestazioni bilanciate, preferendo SoC di fascia alta ma non necessariamente al vertice assoluto. L’eventuale integrazione dello Snapdragon 8 Elite indicherebbe una volontà di portare i pieghevoli allo stesso livello dei flagship tradizionali, almeno sul piano tecnico.

Questo potrebbe comportare una ridefinizione della gamma Z Flip, non più solo pensata per il design e la portabilità, ma anche per utenti in cerca di massime prestazioni in un formato pieghevole. Non è chiaro se anche il Galaxy Z Fold 7 riceverà lo stesso trattamento hardware.