Amazon fa crollare di Samsung Galaxy S25 Ultra di 600 euro

La promozione che oggi gli utenti possono effettivamente cogliere al volo su Amazon è indiscutibilmente un qualcosa di quasi unico nel proprio genere, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra raggiungendo un livello di spesa e di risparmio mai visto prima d’ora, addirittura 600 euro in meno rispetto al listino iniziale.

La variante attualmente in offerta prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, la possiamo considerare a tutti gli effetti come una delle versioni “base” tra quelle attualmente in circolazione, nulla toglie essere estremamente performante come tutti gli altri. Alla base trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, personalizzato appositamente per i Samsung Galaxy, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla presenza della GPU Adreno 830.

Ricevete ogni giorno le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone, con i codici sconto gratis ed i prezzi più incredibili del momento, solo iscrivendovi a questo canale Telegram.

Amazon fa crollare il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 Ultra

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 Ultra non potrebbe essere più basso, la promozione di questi giorni è davvero una delle migliori, in quanto va a toccare il top di gamma che tutti desiderano, abbassandone di molto il livello di spesa che l’utente deve sostenere, partendo comunque da un base di 1600 euro circa. La riduzione è nettissima, tanto che ad oggi il prodotto viene a costare solamente 1069 euro, con consegna a domicilio entro pochi giorni. Acquistatelo subito qui.

E’ indubbio che uno degli aspetti di maggior successo di questo smartphone sia, oltre ad una interfaccia praticamente unica nel suo genere, anche un comparto fotografico di alto livello, composto nella parte posteriore da 4 sensori: un principale da 200 megapixel, un ultragrandangolare da 50 megapixel, ed anche due teleobiettivi rispettivamente da 50 e 10 megapixel. Nella parte anteriore trova posto invece un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2.