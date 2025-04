In Europa registrato un calo delle emissioni

L’Europa, nel 2023, ha compiuto un passo importante. Indirizzandosi verso la transizione ecologica. A tal proposito, infatti, è stato registrato un calo record delle emissioni di gas serra. L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato informazioni interessanti Secondo quanto riportato, le emissioni nette si sono ridotte dell’8,9%. Ciò rispetto all’anno precedente. Equivalente a una diminuzione di 285 milioni di tonnellate di CO2. Tale calo ha portato il totale delle emissioni a 2.908 MtCO2eq, segnando un traguardo incoraggiante.

L’Europa registra importanti dati per la sostenibilità

Tra gli Stati membri, l’Italia ha dimostrato un grande impegno. Con una riduzione dell’11,4% delle emissioni rispetto al 2022, si è posizionata al secondo posto dopo la Germania. Eppure, anche se tale dato risulta molto positivo, va interpretato con cautela. Gran parte della riduzione, infatti, è stata favorita dal rallentamento delle attività industriali. Dunque, non da una vera e propria trasformazione strutturale.

Una parte importante della decrescita complessiva registrata in Europa riguarda la diminuzione dell’uso di fonti fossili. In particolare carbone e gas. L’aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico ha giocato un ruolo cruciale. Insieme a un calo dei consumi energetici in generale. Il settore della produzione di elettricità e calore ha registrato una riduzione delle emissioni oltre il 50%. Mentre anche le industrie manifatturiere e la siderurgia presentano cali importanti.

Non mancano però le ombre. Alcuni settori, come quello dei trasporti e della refrigerazione, continuano a mostrare emissioni in crescita. Ciò a causa della domanda che aumenta sempre più velocemente. Inoltre, il settore LULUCF, che dovrebbe rappresentare una sorta di serbatoio naturale di CO2, mostra segni di criticità. Quest’ultimi sono legati all’invecchiamento delle foreste e agli effetti del cambiamento climatico.

L’Europa, dunque, sta andando nella direzione giusta. Ma la strada è ancora lunga. In tale scenario, il 2023 rappresenta un anno simbolico. Ora è fondamentale trasformare tali segnali in azioni durature. Rafforzando le politiche di decarbonizzazione e accelerando la transizione ecologica.