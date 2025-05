Apple Vision Pro: la data di lancio è più vicina del previsto?

Il mondo della tecnologia è in continuo fermento. A tal proposito, Apple sta preparando nuove sorprese anche nel campo dei visori di realtà aumentata e virtuale. Mark Gurman, noto analista di Bloomberg, ha condiviso nuove anticipazioni che confermano i rumor circolanti. Non si tratterà solo di un visore, ma di due modelli distinti. Ciascuno destinato ad un pubblico diverso e con specifiche che rispecchiano le varie esigenze dei consumatori. In particolare, l’attenzione si è concentrata su due visori in sviluppo. Uno più economico e leggero, che potrebbe essere chiamato “Apple Vision Air“. A cui segue un successore del Vision Pro, che rappresenterà una soluzione più potente e autonoma.

Apple punta su diversi visori?

Gurman ha sottolineato come il modello più leggero e conveniente potrebbe arrivare già verso la fine del 2025. O al massimo nei primi mesi del 2026. Tale dispositivo sarà probabilmente pensato per chi vuole un’esperienza di realtà aumentata e virtuale senza dover investire una somma particolarmente elevata. A differenza del Vision Pro, il Vision Air potrebbe richiedere un collegamento a un dispositivo esterno, come un Mac, per funzionare. Si tratterebbe dunque di una scelta più accessibile, ma che non rinuncia a design e funzionalità.

Uno degli aspetti più interessanti di tale visore è il suo design. Secondo le voci più recenti, il Vision Air sarà più snodato e meno ingombrante rispetto al Vision Pro. Con l’uso di materiali leggeri come il titanio per la struttura e i connettori. Ciò garantirà una maggiore comodità per l’utente, che potrà indossarlo per periodi più lunghi senza affaticarsi. Non solo, Apple sembra voler introdurre anche una nuova opzione di colore, un blu grafite scuro.

Al momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale. Anche se i rumor sembrano sempre più concreti, alcune incertezze persistono. In ogni caso, ciò che emerge con chiarezza è che Apple sta puntando molto su tale settore e si prepara a lanciare nuovi dispositivi che potrebbero rivoluzionare il mondo dei visori e della realtà aumentata.