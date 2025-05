WindTre: una connessione illimitata, ora più semplice

WindTre ha lanciato una nuova proposta che punta a semplificare l’esperienza di navigazione per milioni di utenti. L’offerta in questione si chiama “GO Unlimited”. Essa garantisce internet illimitato fino a 10Mbps, con 100GB in velocità massima. Oltre a minuti senza limiti e 50 SMS, i clienti ricevono anche 12,6GB extra da utilizzare nei Paesi dell’ Unione Europea. Pensata per chi proviene da altri operatori come Iliad, Fastweb e simili, tale promozione è disponibile a 9,99€ al mese, senza costi di attivazione.

WindTre: tecnologia avanzata e servizio clienti sempre più digitale

L’offerta è compatibile con il 5G WindTre, che copre il 97% della popolazione italiana. Per usufruire al massimo della velocità di rete, basta un dispositivo abilitato e l’accesso alla copertura 5G. In più, la SIM può essere ricevuta direttamente a casa entro due giorni lavorativi, oppure attivata in pochi minuti nel formato digitale eSIM. Tutto il processo può essere completato facilmente online, anche tramite SPID o carta d’identità elettronica. Il numero viene attivato entro 48 ore e il credito residuo viene trasferito automaticamente.

L’infrastruttura di rete WindTre si conferma tra le più moderne nel contesto italiano. Parliamo infatti di oltre il 99,7% di copertura in 4G, mentre il 5G si estende su quasi tutto il territorio nazionale. L’azienda punta anche sul servizio digitale, con un’app molto apprezzata dagli utenti. Con un punteggio di 4.3 su 5 su Apple e Android, consente infatti di gestire l’offerta in pochi tocchi. Ma non è tutto. WindTre offre anche assistenza costante e vantaggi esclusivi con il programma fedeltà WINDAY.

Per ogni dubbio, è possibile consultare le FAQ sul sito ufficiale, che chiariscono le modalità di attivazione, portabilità del numero, trasferimento del credito residuo e utilizzo delle eSIM. L’esperienza del cliente viene messa sempre in primo piano e resa fluida e veloce, rispecchiando la direzione sempre più digitale che sta intraprendendo la nota azienda.