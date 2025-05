Samsung Galaxy Fit 3 a 39 euro: è il MINIMO STORICO su Amazon

Il Samsung Galaxy Fit 3 è uno smartwatch, o meglio definita smartband date le ridotte dimensioni generali, che può essere facilmente utilizzata con qualsiasi smartphone attualmente in circolazione, a prescindere dal sistema operativo di riferimento (sia esso Android o iOS, è indifferente). Ciò che permette al consumatore di cogliere al volo l’opportunità è chiaramente il prezzo veramente ridotto, disponibile nel periodo su Amazon.

Il prodotto è disponibile all’acquisto in tre colorazioni differenti, le quali presentano allo stesso tempo anche un prezzo diverso, per questo motivo è bene prestare attenzione alla variante che si andrà a selezionare, ricordando che comunque ciò che cambia è proprio solamente il colore, nient’altro. La certificazione IP68 protegge contro schizzi d’acqua o similari, integrando allo stesso tempo anche rilevamento delle cadute e SOS, ottimo per chi desidera utilizzare il dispositivo durante attività fisica o similare.

Ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis, dove avrete anche le offerte ed i prezzi più bassi in esclusiva.

Samsung Galaxy Fit 3: ecco il prezzo più basso del momento

Occasione molto interessante da non perdere assolutamente di vista per l’acquisto di questo Samsung Galaxy Fit 3, che viene a costare solamente 39 euro, partendo ad ogni modo da un listino non particolarmente elevato, se considerate che di base altrimenti avrebbe un prezzo finale di 54,99 euro. L’ordine lo potete completare subito qui.

Il dispositivo offre una batteria dalla lunga durata, figlia soprattutto della presenza di un display relativamente piccolo, e di un sistema operativo tutt’altro che energivoro, almeno in confronto agli standard a cui siamo abituati, ad esempio con gli altri modelli attualmente in commercio. Le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, senza differenze o vincoli particolari, ricordiamo la presenza del monitoraggio del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, oltre alle misurazioni di passi, calorie bruciate, distanze percorse o anche del sonno.