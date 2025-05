X supporta finalmente i video 4K: sfida aperta a YouTube e TikTok

Per quanto riguarda l’ambito dei contenuti video, X ha fatto un grande upgrade che piacerà agli utenti: arriva infatti ufficialmente il supporto al caricamento di video in 4K. È proprio così che la piattaforma potrà competere con i più grandi, lasciando però questo spazio solo ed esclusivamente a chi possiede un abbonamento Premium.

Una mossa per competere con i grandi

Sfidare YouTube e TikTok era una priorità per X che ora garantisce una piattaforma a tutto tondo, non solo per la navigazione social. Fino ad ora, chi aveva un account Premium già poteva caricare video in 1080p, con una durata fino a tre ore e un peso massimo di 8 GB. Ora, con il passaggio al 4K, è molto probabile che anche questi limiti verranno presto aggiornati.

L’evoluzione di X verso la Everything App

L’introduzione del 4K si inserisce in un piano strategico più ampio voluto da Musk per trasformare X in una piattaforma multifunzione: non solo social, ma anche centro d’informazione, sistema di pagamento e hub per contenuti multimediali. Di recente, l’app ha lanciato anche un feed dedicato ai video verticali, in pieno stile TikTok, visibile già nella home dell’app mobile.

Tutto ruota attorno a un’idea: trattenere l’utente più a lungo e spingere la produzione di contenuti professionali. In quest’ottica, la qualità 4K rappresenta un passo importante, pensato per attrarre creator esigenti, brand e partner pubblicitari.

Un segnale forte al mercato

Con questa novità, X non punta solo a migliorare l’esperienza visiva, ma anche a posizionarsi come piattaforma alternativa per la monetizzazione, offrendo strumenti e visibilità a chi cerca nuove vetrine. I video ad alta risoluzione diventano quindi un tassello chiave in un ecosistema che ambisce a diventare sempre più completo e competitivo.