Ho mobile: una super offerta garantisce tantissimi giga

Se siete stanchi della promozione che avete attiva sul vostro numero di cellulare dal momento che non mi garantisce più navigazione senza preoccupazioni e caratteristiche in grado di soddisfare le vostre esigenze, sicuramente è arrivato il momento di cambiare e di guardarvi intorno, fortunatamente il mercato italiano della telefonia garantisce copiose opzioni ricche di caratteristiche decisamente interessanti, tutti i provider telefonici infatti hanno un catalogo di offerte incostante aggiornamento che permette di avere davvero l’imbarazzo della scelta tra le offerte disponibili, uno che sicuramente potrebbe rappresentare una valida opzione e sicuramente l’operatore tinto di viola ho mobile, il provider infatti da diversi anni garantisce a tutti i suoi consumatori davvero tantissime offerte pensate per soddisfare le esigenze di chiunque, non a caso infatti le promozioni sono stratificate in modo da permettere a tutti di attivare un’offerta, vediamo insieme una nuova promo apparsa di recente sul sito ufficiale che risulta davvero interessante.

Tantissimi giga

L’offerta in questione, disponibile sul sito ufficiale, offre ben 200 GB di traffico dati con connessione 5G abilitata, minuti illimitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti al prezzo di 9,99 € al mese, l’offerta ha un solo requisito d’accesso, si tratta del costo di attivazione che sarà agevolato a 2,99 € solo per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico che deve essere citato all’interno della lista consultabile sul sito ufficiale dell’offerta, in caso contrario infatti il costo salirà a 29,90 €, quest’ultimo in entrambi i casi però include il prezzo della Simo fisica o della eSIM nel caso decidiate di optare per questo formato, ovviamente assicuratevi che il vostro smartphone supporti la nuova Sim elettronica.

Se siete interessati, dunque potete effettuare l’attivazione comodamente online da casa vostra e se il vostro smartphone supporta la eSIM, potete attivare immediatamente la Sim telefonica senza nessun tipo di problema, nulla di più facile e veloce.