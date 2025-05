Amazon, prezzo da PAZZI oggi su Apple Watch Series 10: sconto di 100 euro

Amazon ha in serbo per tutti gli utenti uno sconto veramente speciale sull’acquisto di Apple Watch Series 10, un prezzo in forte ribasso rispetto al listino originario di 459 euro, per la variante in oggetto, che permette così di godere delle sue ottime prestazioni, spendendo comunque relativamente poco.

La variante attualmente in promozione di cui vi parliamo nell’articolo presenta una diagonale del display di 42 millimetri, viene ritenuta la più piccola tra quelle attualmente in circolazione, con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop. Quest’ultimo lo possiamo considerare come la versione sportiva del cinturino classico, realizzato in tessuto di ottima qualità generale, che riesce ad adattarsi perfettamente al polso dell’utente, con tanti step tra cui poter scegliere.

Amazon, che offerta con questo Apple Watch Series 10

Il prezzo di vendita di Apple Watch Series 10 è uno dei migliori in circolazione, infatti il suo valore consigliato di 459 euro, come vi abbiamo anticipato all’inizio dell’articolo, pare essere un lontano ricordo, con l’utente che può approfittare dello sconto del 22%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 360 euro per il suo acquisto a questo link.

Le funzioni cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, ricordando che comunque parliamo di un prodotto che supporta l’always-on display, appoggiandosi ad un pannello retina di altissima qualità generale, completamente touchscreen ea colori. Sul lato destro trovano posto una ghiera, con funzione di pressione, ed anche un tasto sul quale è stato integrato un sensore che permette di misurare direttamente l’elettrocardiogramma, o ECG, ricordando che comunque non si tratta di un dispositivo medico. La connessione alla rete avviene solo ed esclusivamente tramite smartphone, non essendo la versione con connessione dati attiva, ma solamente con il bluetooth.