Google Wallet si espande: i pass digitale arrivano in altri 50 paesi

La crescita di Google Wallet continua e infatti questa volta ci saranno grandi novità per diversi utenti. Nel Regno Unito e negli USA ecco infatti il supporto per i passaporti digitali ma anche per altre funzionalità.

Pass digitali e nuove funzioni per Regno Unito e Stati Uniti

Con questo aggiornamento, i cittadini britannici potranno presto creare pass ID digitali a partire dal proprio passaporto e conservarli all’interno di Google Wallet.

In collaborazione con il Rail Delivery Group, Google permetterà anche di utilizzare questi pass digitali per verificare l’idoneità all’acquisto di particolari Railcards tramite le piattaforme di vendita online del gruppo ferroviario.

Le novità non si fermano qui. Google ha confermato che in futuro sarà possibile usare questi documenti digitali anche per l’acquisto di alcolici e altri prodotti che richiedono verifica dell’età.

Va sottolineato, però, che i pass ID creati da passaporti britannici non saranno validi per i controlli di sicurezza TSAnegli aeroporti, almeno per ora. Google ricorda agli utenti di continuare a portare con sé il documento fisico in caso di necessità.

Diverso invece il discorso per gli Stati Uniti: chi crea un pass digitale da un passaporto USA potrà già utilizzarlo ai controlli TSA negli aeroporti che supportano questa modalità, anche senza possedere una patente Real ID o un documento statale.

In parallelo, il supporto ai pass ID digitali sarà esteso a nuovi stati americani: Arkansas, Montana, Porto Rico e Virginia Occidentale. Inoltre, residenti di Arizona, Georgia, Maryland e New Mexico potranno usare la propria ID digitale anche al DMV, rendendo più semplici e veloci alcune pratiche amministrative.

Google Wallet sbarca in 50 nuovi Paesi

L’ultima grande notizia riguarda l’espansione globale di Google Wallet: il servizio sarà lanciato in 50 nuovi Paesi, consentendo a milioni di nuovi utenti di creare, gestire e utilizzare pass digitali tramite app o web.

Un’espansione significativa che rafforza l’impegno di Google nel rendere il proprio portafoglio digitale uno strumento sempre più universale e accessibile.