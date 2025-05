Google Pixel 9 a prezzo folle: Amazon lo sconta del 22%

Occasione imperdibile per acquistare il Pixel 9 di Casa Google grazie allo sconto messo a disposizione degli utenti dal colosso dell’e-commerce Amazon. Uno smartphone che giunge sul mercato per conquistare gli utenti che sono in cerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Non passa inosservata la presenza del display Actua da 6,3″ che mostra colori e dettagli chiari e nitidi grazie alla risoluzione di 2424×1080 pixel. Tra i punti di forza di questo smartphone c’è senza alcun dubbio la fotocamera da 50 megapixel che consente di scattare foto di altissima qualità.

Offerte e codici promozionali sono disponibili sui canali telegram tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere sempre aggiornati sulle nuove occasioni.

Google Pixel 9: oggi in offerta su Amazon

Il vostro attuale smartphone non vi consente più di portare a termine semplici azioni? Oggi potete approfittare di questa offerta disponibile su Amazon per acquistare il Google Pixel 9 a un prezzo molto vantaggioso.

Se siete appassionati di fotografia e desiderate avere a portata di mano uno smartphone in grado di catturare immagini dettagliate, questo modello è perfetto per voi. Con la fotocamera da 50 megapixel potete scattare foto con una risoluzione di 8165×6124 pixel e registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso, questo smartphone Google consente di scattare foto straordinarie con la fotocamera e ritoccarle con le funzionalità di editing basate sull’AI.

Non manca una batteria da 4700mAh che consente di avere a disposizione un’adeguata autonomia durante tutta la giornata. Tra i punti di forza di cui abbiamo parlato finora, non possiamo non includere i 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza che l’azienda mette a disposizione degli utenti.

Approfittate subito della promozione attualmente disponibile su Amazon per acquistare questo Google Pixel 9 a un prezzo imperdibile. Oggi con il 22% in meno costa solamente 699 euro.