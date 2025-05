CMF Phone 2 Pro imperdibile: su Amazon al -13% e Buds 2 inclusi nel prezzo

Dovete comprare un nuovo smartphone ma non sapere quale scegliere? Oggi il CMF Phone 2 Pro 128GB rappresenta l’innovazione tecnologica del marchio Nothing che ha deciso di portare al debutto questo dispositivo con un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Si tratta di uno smartphone dotato di display AMOLED da 6,77″ con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Oltre a ciò, uno dei punti di forza di questo CMF Phone 2 Pro è nuovo processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G dotato di una CPU a 8 core che opera a una velocità massima di 2,5 GHz per assicurare prestazioni all’avanguardia.

Offerte e codici sconti imperdibili sono disponibili sui canali telegram dedicati chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito.

CMF Phone 2 Pro: il nuovo smartphone Nothing

Il nuovo smartphone del marchio Nothing arriva sul mercato con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di utenti. Tra le caratteristiche, la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore da 16 MP. Sfruttando gli avanzati algoritmi Ultra XDR con elaborazione intelligente, TrueLens Engine 3 di Nothing vengono offerti effetti di luci e ombre di livello professionale per scatti perfetti indipendentemente dalle condizioni reali.

Ma perché oggi acquistare questo smartphone? La risposta è del tutto semplice! Oltre ad avere a disposizione un dispositivo eccellenti da poter utilizzare tutti i giorni, incluso del prezzo avrete gli auricolari CMF Buds 2 dotati dell’effetto audio spaziale, che crea un’esperienza di ascolto di livello cinematografico.

Auricolari che consentono dunque di non avere distrazioni dall’area circostante grazie alla funzione di cancellazione del rumore. Viene infatti bloccare una serie inevitabilmente ampia di suoni indesiderati con una frequenza di 5200 Hz. Che dire? Con questa offerta attualmente disponibile su Amazon potete acquistare il CMF Phone 2 Pro a soli 259 euro grazie allo sconto del 13% ricevendo anche i CMF Buds 2 di colore grigio scuro. Approfittate della promozione per essere tra i primi ad avere questo nuovo smartphone del marchio Nothing.