Garmin presenta il suo primo smartwatch per uso tattico

Gli appassionati di attività all’aria aperta e dei professionisti in ambito tattico richiedono interventi sempre più aggiornati e all’avanguardia. A tal proposito, Garmin ha introdotto un nuovo dispositivo pensato proprio per le esigenze di tali settori. Si tratta dello smartwatch Instinct 3 – Tactical Edition. Tale modello rappresenta un passo importante nella sua linea di dispositivi outdoor. Grazie a un mix di tecnologia avanzata, robustezza e funzioni pensate per ambienti complessi.

Garmin presenta il suo nuovo smartwatch

Il modello Instinct 3 – Tactical Edition si presenta con una struttura rinforzata. La cassa è disponibile in due dimensioni. Ovvero 45 mm e 50 mm. Inoltre, è stato progettato per resistere agli impatti più estremi. La lunetta in metallo rinforzato e il display protetto da una lente ad alta resistenza sono un valido esempio. Il design si arricchisce anche di una torcia integrata. Tale opzione offre un’illuminazione regolabile per migliorare la visibilità durante le operazioni in ambienti privi di luce.

Tra le caratteristiche più innovative di tale smartwatch c’è la possibilità di scegliere tra un display AMOLED o una lente a ricarica solare. Quest’ultima consente di garantire un’autonomia praticamente illimitata se esposto correttamente alla luce del sole. Grazie al supporto per la tecnologia SatIQ, il dispositivo è in grado di ottimizzare automaticamente il segnale GPS.

La sicurezza e la riservatezza sono al centro del design del dispositivo Garmin. Quest’ultimo include funzionalità avanzate come la modalità Stealth che disattiva ogni connessione wireless. A cui si aggiunge il Kill Switch, che permette di cancellare rapidamente lo storico dei movimenti. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con strumenti di localizzazione di ultima generazione. Come la visualizzazione Dual Position, che consente di visualizzare due formati di coordinate sullo stesso schermo.

Con un prezzo che varia tra i 499,99€ e i 599,99€, il nuovo dispositivo Garmin si pone come un must-have per chi cerca uno smartwatch robusto, tecnologico e versatile.