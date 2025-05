Android 16 Beta: novità in arrivo per i dispositivi Pixel

Non si fermano le innovazioni che coinvolgono l’universo Android. A tal proposito, è arrivato un nuovo aggiornamento per i dispositivi Pixel iscritti al programma beta di Google. Si tratta di Android 16 Beta 4. Grazie all’instancabile lavoro degli insider, in particolare Mishaal Rahman, sono emerse due importanti novità riguardo tale aggiornamento. Le quali sono destinate a rinnovare l’esperienza utente della schermata di blocco sui Pixel: un restyling grafico e l’aggiunta di una scorciatoia rapida per l’app Termometro Pixel.

Le novità di Android 16 Beta 4

Il cambiamento più evidente riguarda il widget At a Glance. Ovvero uno degli elementi più caratteristici dell’interfaccia Pixel. Al momento, lock screen presenta un grande orologio al centro, mentre le informazioni di At a Glance si trovano in alto a sinistra. Eppure, appena arriva una notifica, l’orologio si rimpicciolisce e At a Glance viene spostato sotto il quadrante.

Con Android 16 Beta 4, invece, Google ha pensato a una nuova organizzazione più ordinata. Il meteo e la data seguiranno sempre la posizione dell’orologio. Quando il quadrante sarà grande e centrale, At a Glance sarà collocato subito sotto. Se invece l’orologio sarà piccolo e in alto a sinistra, anche At a Glance si sposterà accanto ad esso. In tal modo, la schermata di blocco manterrà un aspetto sempre coerente e pulito.

La seconda novità riguarda l’integrazione di una scorciatoia rapida per accedere al Termometro Pixel. Quest’ultima sarà presente direttamente dalla schermata di blocco. Tale funzione, già disponibile su dispositivi come Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e 9 Pro XL, diventerà ancora più immediata da utilizzare. Basterà, infatti, toccare e tenere premuta una nuova icona per lanciare l’app dedicata alla misurazione della temperatura. Ovviamente, per motivi di sicurezza, sarà comunque necessario sbloccare il dispositivo. Ma si eviterà di dover cercare l’app manualmente nel drawer.

Anche se tali novità Android sembrano pronte, non è ancora certo che saranno subito disponibili per tutti. Google potrebbe, infatti, decidere di posticiparne il rilascio. Magari coordinandolo con il lancio dei prossimi Pixel 10 o distribuendole tramite un futuro aggiornamento.