Pixel si aggiorna: in arrivo il doppio tocco per spegnere lo schermo

L’attesa potrebbe essere finita. Dopo anni di richieste e confronti con altri produttori, Google sembra pronta a portare il doppio tap per spegnere lo schermo sui suoi smartphone Pixel. Non si tratta di una rivoluzione tecnologica, ma piuttosto di un’aggiunta che colma un fastidioso vuoto. I segnali arrivano dall’ultima versione beta di Android 16, in cui Android Authority ha scoperto indizi chiari sulla presenza di questa funzionalità.

Al momento non è attiva né visibile per l’utente medio, ma scavando nel codice, gli esperti sono riusciti a sbloccarla. Il risultato? La funzione è già operativa, anche se manca ancora l’ufficializzazione da parte di Google.

Un piccolo gesto che migliora l’esperienza su Pixel

Come detto non è una novità assoluta nel mondo Android. Anzi, la possibilità di spegnere lo schermo con un doppio tocco è presente da anni in molte interfacce personalizzate. Dispositivi LG, OnePlus, Xiaomi e altri la implementano da tempo. Ma Google, paradossalmente, che sviluppa il sistema operativo, ha preferito concentrarsi su funzioni avanzate e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Ciò ha portato i Pixel a distinguersi per software raffinato e aggiornamenti rapidi, ma anche per mancanze apparentemente banali.

Secondo le informazioni trapelate, il doppio tap per spegnere lo schermo sarà collocato nel menù delle gesture, accanto a opzioni già presenti come il sollevamento per attivare lo schermo o il “flip to shhh” che silenzia il dispositivo girandolo verso il basso. Curiosamente, da tempo è possibile attivare il display con un doppio tocco, ma lo spegnimento richiedeva ancora l’uso del tasto fisico. Una scelta inspiegabile che ha lasciato molti utenti perplessi, soprattutto considerando l’attenzione di Google ai dettagli e all’usabilità.

Non è ancora certo se la funzione sarà disponibile per tutti i dispositivi o se resterà un’esclusiva dei Pixel, com’è stato spesso per altre novità. Quel che è chiaro è che Google sta colmando un ritardo che durava da troppo. Insomma, con Android 16 o con un futuro aggiornamento, gli utenti potranno finalmente godere di una funzione piccola ma utile, già considerata indispensabile da molti.