YouTube: nuovi aggiornamenti con l’arrivo del 20° anniversario

YouTube si prepara ad un importante cambiamento. La piattaforma ha celebrato il suo ventesimo anniversario. In occasione di tale importante traguardo, il gigante dello streaming ha annunciato una serie di novità. Tra cui diversi aggiornamenti che vanno a migliorare l’esperienza d’uso per milioni di utenti in tutto il mondo. Alcuni cambiamenti sono già attivi, mentre altri sono previsti per i prossimi mesi. Una delle modifiche più rilevanti riguarda il restyling del player video sulla versione desktop. Il nuovo design si ispira al linguaggio del Material Design 3. Si distingue per l’estetica moderna e per la ricerca di un’interfaccia più pulita e ordinata. Il nuovo layout, già visibile per alcuni utenti e in fase di lancio graduale.

YouTube: i cambiamenti introdotti con il nuovo aggiornamento

I controlli video, ad esempio, sono ora racchiusi in piccole “pillole”. Le quali migliorano la leggibilità e l’usabilità. Inoltre, molti degli strumenti sono stati riposizionati per rendere più semplice l’interazione. E non è tutto. Una delle modifiche riguarda il cursore del volume. Quest’ultimo è stato spostato in una posizione diversa sullo schermo. Tale modifica potrebbe rappresentare una sfida per gli utenti abituati alla disposizione precedente. Ma al tempo stesso potrebbe migliorare la visibilità e la facilità d’uso. Non è chiaro, se tale modifica comporterà anche l’eliminazione della possibilità di regolare il volume tramite mouse o tastiera.

Un’altra novità riguarda YouTube TV, che ha recentemente introdotto la possibilità di creare dei multiview personalizzati. Tale funzione, anche se pensata per gli eventi sportivi, è stata estesa anche ai contenuti non sportivi. Offrendo così agli utenti una maggiore libertà di scelta. Grazie a tale nuova opzione, sarà possibile visualizzare più flussi video contemporaneamente. Personalizzando la disposizione e la scelta dei contenuti.

Inoltre, YouTube ha anche deciso di espandere la funzione delle risposte vocali ai commenti. Ciò consentirà ai creator di rispondere in modo ancora più immediato e personale ai commenti degli spettatori. Creando una connessione più diretta e autentica con il loro pubblico. Infine, un’altra importante novità riguarda l’app YouTube per smart TV. Quest’ultima riceverà un aggiornamento importante nel corso dell’estate. Il nuovo design dell’interfaccia per le smart TV sarà simile a quello che è stato introdotto per la versione desktop. Portando una maggiore coerenza tra le diverse piattaforme.