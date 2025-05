Honor Band 10 avrà design innovativo e funzionalità avanzate

La società cinese ha lanciato ufficialmente la sua nuova smartband. Stiamo parlando dell’Honor Band 10. Un dispositivo che si differenzia per il suo design e nuove funzioni. Il modello è l’evoluzione dell’Honor Band 9. Anche questo, un prodotto molto amato nel mercato dagli utenti. La smartband è munita di un display AMOLED da 1,57 pollici e risoluzione di 256 x 402 pixel. La frequenza di aggiornamento è 60 Hz. Il dispositivo si collega tramite Bluetooth 5.3, con una copertura fino a 50 metri. Supporta la gestione delle chiamate direttamente dallo smartphone. Inoltre, la struttura è più resistente. La scocca in fibra polimerica rinforzata e il cinturino in nylon intrecciato assicurano comfort e robustezza.

Honor Band 10, caratteristiche e prezzo competitivo in Cina

L’Honor Band 10 ha una serie di sensori avanzati. Tra questi c’è un cardiofrequenzimetro ottico, un sensore di ossigeno nel sangue (SpO₂) e un accelerometro. È utile anche per controllare il sonno, i livelli di stress e offre una perfetta misurazione della frequenza cardiaca.

La sua autonomia può arrivare fino a 14 giorni in modalità di utilizzo leggera. A 10 giorni in uso normale.

Si può usare durante l’attività fisica che si svolge in mare o in piscina grazie alla sua resistenza all’acqua. Mentre la ricarica rapida consente di avere una batteria completamente carica in appena 60 minuti. La versione con NFC aggiunge un maggiore vantaggio per gli utenti che vogliono una smartband più completa. Tuttavia ad oggi questa funzione è disponibile solo in determinati modelli.

Il lancio dell’Honor Band 10 avviene esclusivamente in Cina, ad un prezzo molto competitivo. La versione base della smartband è proposta a circa 28€, mentre il modello con NFC raggiunge i 33€.

Non sono ancora stati rivelati i dettagli su un possibile lancio internazionale. Ma molti appassionati sperano che il dispositivo arrivi presto anche in altri mercati, come ad esempio l’Italua. Sebbene la distribuzione al di fuori della Cina non sia confermata, l’Honor Band 10 potrebbe rappresentare un’ottima alternativa economica alle altre presenti sul mercato.