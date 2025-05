Flappy Bird ritorna su Android: riecco il gioco di cui tutti avevano nostalgia

Dopo oltre dieci anni di silenzio, Flappy Bird torna ufficialmente a volare su Android. Proprio così: quel simpatico uccellino che ha rappresentato uno dei giochi con più hype di sempre, famoso per la sua semplicità e per la frustrazione che sapeva generare con pochi tocchi sullo schermo, è ora disponibile per il download attraverso l’Epic Games Store. Una novità che segna una netta separazione rispetto alla controversa versione apparsa su Telegram nel 2024, legata a discutibili sistemi di monetizzazione basati su criptovalute.

Una versione “pulita” e senza Web3

La nuova edizione, sviluppata da Flappy Bird Publishing, è accompagnata da un messaggio chiaro: nessuna integrazione con il mondo crypto. Come spiegato in un comunicato ufficiale, la monetizzazione sarà affidata esclusivamente a pubblicità e acquisti in-app, come avviene nella maggior parte dei giochi mobile tradizionali. Gli utenti potranno acquistare skin per l’uccellino protagonista, ma non avranno a che fare con NFT, wallet o token digitali.

Si tratta di un netto cambio di rotta rispetto a quanto proposto nel 2024, quando la Flappy Bird Foundation aveva parlato di un progetto open-source a cavallo tra Web2 e Web3, con elementi legati alla proprietà condivisa del gioco da parte della community.

Dong Nguyen non è coinvolto

Il ritorno di Flappy Bird avviene senza il coinvolgimento del suo creatore originale, Dong Nguyen. Lo sviluppatore vietnamita aveva già preso le distanze dall’iniziativa crypto di un anno fa, dichiarando di non avere alcun legame con il nuovo corso del gioco e di non percepire alcun guadagno dal marchio. Anche questa volta, il suo nome resta fuori dal progetto.

Nguyen abbandonò lo sviluppo del gioco nel febbraio 2014, proprio nel momento di massima popolarità, citando motivazioni legate allo stress personale. Il marchio è stato in seguito riscattato dalla Flappy Bird Foundation, che ha potuto rilanciare il titolo dopo che era stato abbandonato ufficialmente.

Disponibile solo su Epic Games Store

Chi vuole provare (o riprovare) il fascino vintage di Flappy Bird potrà farlo solo tramite l’Epic Games Store. Non è ancora chiaro se seguirà una distribuzione anche su Play Store, ma per ora questa scelta sembra garantire un maggiore controllo e allontanare definitivamente il progetto dalle logiche poco trasparenti che hanno coinvolto versioni precedenti.