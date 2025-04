Truffa di fine aprile: smartphone hackerati e soldi scomparsi

Purtroppo per gli utenti non è la prima volta: ci sono delle nuove truffe in giro. Le persone ci hanno tenuto a segnalare una truffa e anche un altro messaggio che stanno prendendo piede proprio nelle ultime ore. Si tratta di tentativi di inganno già conosciuti ma che purtroppo sono ritornati improvvisamente in auge. Tutti i dettagli si possono vedere proprio qui in basso, con il testo che è stato incollato appositamente per fornire agli utenti una prova tangibile.

Truffa incredibile, attenzione a questi messaggi che potrebbero mettervi in grave pericolo: eccoli qui

Come potete vedere, è questo il messaggio che hanno segnalato più persone in queste ore, ma non finisce certamente qui. Ecco il primo testo:

“Attenzione: malware rilevato!

Il tuo dispositivo è infetto da malware e i tuoi dati personali sono a rischio. Ti consigliamo vivamente di eseguire immediatamente una scansione antivirus completa per eliminare la minaccia. Non ignorare questo messaggio, perché le conseguenze potrebbero essere gravi!

Esegui subito la scansione antivirus

ID account utente Stato data

IT-5552 [NOME DELLA VITTIMA] Malware rilevato 27/04/2025”

È questo il primo messaggio che purtroppo sta mettendo gli utenti in situazioni di pericolo, con problematiche che potrebbero derivarne davvero molto complicate da risolvere. Purtroppo però non finisce qui in quanto c’è anche un altro messaggio che a corto di sorpresa tantissime persone, molte delle quali ci hanno anche creduto. Quello che sta capitando in queste ore avrebbe dell’incredibile, in quanto più utenti si sarebbero ritrovati a ricevere il messaggio che c’è qui in basso:

“Informazioni importanti! La tua copertura assicurativa scadrà a breve.

Ciao [NOME DELLA VITTIMA],

Abbiamo un messaggio urgente per te! Una recente scansione di sicurezza ha rilevato attività sospette sul tuo dispositivo. Inoltre, l’abbonamento al tuo antivirus sta per scadere.

Se non rinnovi l’abbonamento entro le prossime 48 ore, il tuo account verrà eliminato.

Mostra l’attività corrente

Contatta il nostro team di supporto.

Microsoft-team“.