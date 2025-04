Runna: l’applicazione dedicata alla corsa rilevata interamente da Strava

Dopo un esordio decisamente in punta di piedi, ma non troppo, Runna finalista agli App Store Awards di Apple, ha raggiunto un traguardo dal valore decisamente storico che le aprirà le strade verso passi in avanti decisamente importanti, la società che si occupa di corsa con sede in Inghilterra è stata infatti acquisita da Strava, colpo di scena decisamente importante che apre a numerose possibilità future.

Un passo per poi correre

Ad esprimersi al riguardo è stato Dom Maskell, co fondatore e amministratore delegato di Runna che ha affermato: “Siamo lieti di entrare a far parte di Strava. Continuiamo a impegnarci per offrire agli utenti piani di allenamento iper personalizzati, co-fondatore e amministratore delegato di Runna. Abbiamo trascorso molte ore insieme al senior management di Strava e non potremmo essere più entusiasti di far parte della stessa squadra.”.

Affermazione alla quale ha replicato poi Michael Martin, amministratore delegato di Strava affermando che il settore della corsa sta godendo di un’espansione senza precedenti e infatti tutte le piattaforme legate a quest’ultima hanno visto oltre 1 miliardo di caricamenti di percorsi di corse effettuate dagli utenti, dunque l’azienda grazie anche alla propria espansione di cui ha goduto negli ultimi tempi ha valutato che fosse il momento di acquisire una realtà in grado di offrire spunti personalizzati a tutti gli amanti di questa disciplina.

Ovviamente tra le due società c’è una grande differenza sia da un punto di vista di età che dopo un punto di vista di risorse, ora però Runna Godrà di un quantitativo di risorse economiche e tecnologiche che probabilmente non ha mai visto prima e che verranno offerte per l’appunto da Strava, la quale Ha deciso di puntare in maniera importante su questa giovane piattaforma che ha mostrato delle potenzialità davvero interessanti, dunque a beneficiarne come potete immaginare saranno ovviamente i consumatori finali che avranno a disposizione un cocktail frizzante fatto di grandi idee legate a Runna e Stravia che aiuterà a renderle realtà.