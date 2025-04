Samsung Galaxy Watch Classic: confermato ufficialmente il ritorno

La prossima generazione di smartwatch Samsung vedrà il ritorno della versione Classic, assente nell’attuale serie in commercio. A confermarlo è il database ufficiale del Bluetooth SIG, che ha recentemente certificato il dispositivo con codice modello SM-L505U, associandolo al nome completo di Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

I dettagli emersi sulla nuova versione Classic

Il codice SM-L505U era già trapelato nelle scorse settimane, avvistato inizialmente in Corea del Sud in un database di certificazione batterie. Tuttavia, fino a oggi, non era stato collegato in modo chiaro a un nome commerciale.

La recente certificazione Bluetooth SIG non rivela particolari sulle caratteristiche tecniche dello smartwatch, ma conferma definitivamente l’esistenza del modello Classic nella serie Galaxy Watch 8.

Nel frattempo, un altro dispositivo identificato con il codice SM-L500 era stato notato in Corea. Potrebbe trattarsi di una variante strettamente collegata al nuovo Classic, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Cosa suggeriscono i codici dei modelli

Secondo le convenzioni utilizzate da Samsung, la lettera finale del codice – in questo caso la “U” – indica il mercato di destinazione, con riferimento specifico agli Stati Uniti.

Samsung adotta anche una logica precisa per differenziare i modelli solo Wi-Fi/Bluetooth da quelli dotati di connettività LTE: solitamente, i dispositivi Wi-Fi/Bluetooth presentano codici terminanti con “00”, mentre quelli LTE finiscono con “05”.

Alla luce di queste regole, è ormai chiaro che il Galaxy Watch 8 Classic sarà disponibile in entrambe le versioni di connettività. Tuttavia, c’è un dettaglio interessante: non sono emersi codici aggiuntivi che suggeriscano la presenza di due dimensioni della cassa, come invece accade per i modelli standard della linea Galaxy Watch 8.

L’assenza di un codice come SM-L510 o SM-L515, ad esempio, potrebbe indicare che il Classic sarà proposto in una sola dimensione, almeno inizialmente. Non si può escludere del tutto che versioni alternative emergano più avanti, ma al momento questa ipotesi appare poco probabile.

Samsung sembra quindi pronta a rilanciare una delle varianti più apprezzate dai fan, combinando la tradizione del design Classic con le novità della serie Galaxy Watch 8.