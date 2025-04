Amazon lancia Prime Day 2025: a luglio, l’evento mondiale dello shopping online

Il Prime Day sta per tornare. Amazon ha annunciato ufficialmente che l’edizione 2025 dell’attesissimo evento estivo si svolgerà nel mese di luglio. L’azienda infatti, ha già promesso ai suoi clienti Prime una valanga di promozioni e vantaggi esclusivi. L’annuncio è stato diffuso oggi tramite un post sul blog ufficiale italiano della piattaforma. I clienti abbonati, come detto, potranno approfittare di sconti unici su una vasta tipologia di articoli. Tra cui tecnologia, abbigliamento, articoli per la cucina e prodotti per la cura personale.

Record di vendite e risparmi per i clienti Amazon Prime

Quest’anno Amazon punta ancora di più sulla personalizzazione dell’esperienza d’acquisto. Infatti la sua selezione di offerte includerà prodotti consigliati dai creator digitali e numerosi articoli AmazonExclusive. Non mancheranno poi le promozioni anticipate dedicate al ritorno a scuola. Un’opportunità quindi per acquistare con largo anticipo, evitando le consuete code di fine estate. Il servizio Prime continuerà a garantire spedizioni rapide, illimitate e gratuite, uno dei benefici più amati dagli utenti.

La portata dell’evento sarà internazionale. Prime Day 2025 coinvolgerà 24 Paesi. Tra essi vi sono l’Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Francia, Germania, India e, per la prima volta, anche l’Irlanda. Un’espansione che riflette la volontà dell’azienda di rendere accessibili le promozioni a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo.

La precedente edizione del Prime Day, tenutasi nel 2024, ha fatto registrare numeri impressionanti. Oltre 200 milioni di articoli sono stati venduti durante i giorni dell’evento. Ciò grazie anche al contributo importante delle piccole e medie imprese che vendono sulla piattaforma. Le quali hanno rappresentato più del 60% del totale delle vendite. Anche le prestazioni logistiche hanno segnato un ulteriore primato. Più di 9 miliardi di prodotti sono stati consegnati in giornata o entro le 24h, garantendo tempi rapidissimi in ogni angolo del mondo. In Italia, ogni cliente Prime ha risparmiato in media 135€ durante l’anno. Cioè più del doppio del costo dell’abbonamento annuale. Insomma, risparmi economici, velocità e praticità rendono Prime Day un’occasione sempre più apprezzata da milioni di consumatori.