Google Play Games si prepara all’addio: ecco cosa succederà a breve

L’ecosistema Google continua a cambiare, e uno dei prossimi servizi a sparire potrebbe essere proprio Google Play Games. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, gli indizi emersi nelle ultime settimane sembrano indicare una direzione chiara.

Funzionalità di Play Games assorbite dal Play Store

Secondo AssembleDebug, specialista di analisi delle app Android, Google avrebbe iniziato a trasferire alcune funzionalità chiave di Play Games direttamente nel Google Play Store. Una mossa che lascia pochi dubbi: difficilmente il colosso manterrà attivi due servizi separati con le stesse funzioni.

Tra gli elementi già spostati figura il sistema di monitoraggio dei trofei e degli achievement, uno dei punti di forza dell’app Play Games. Vederlo ora integrato direttamente nel Play Store fa pensare che la fase di dismissione sia già in atto, anche se senza una comunicazione ufficiale.

Un processo graduale e non definitivo

Non si tratterebbe di un addio improvviso, ma di una riorganizzazione graduale. Accanto ai trofei, altre funzioni come la gestione del profilo del giocatore e il sistema per seguire altri utenti dovrebbero presto migrare nel Play Store.

Un altro segnale evidente è l’assenza di aggiornamenti significativi su Google Play Games mobile da parecchi mesi. Di solito, quando Google smette di aggiornare un’app, è il preludio alla sua chiusura definitiva o a un’integrazione all’interno di altri servizi esistenti.

Play Games su PC: nessun cambiamento in vista

Diversa invece la situazione per Google Play Games su PC, lanciato nel 2022 e tuttora in fase beta. Al momento non risultano piani per interrompere o modificare il progetto legato ai giochi Android su computer. Il focus dei cambiamenti riguarda quindi esclusivamente la versione mobile dell’app.

Quando potremmo vedere la fine di Google Play Games

Al momento non ci sono date ufficiali sulla dismissione dell’app. Tuttavia, è ragionevole pensare che Google aspetterà di completare il trasferimento di tutte le funzionalità principali prima di spegnere definitivamente Play Games mobile. Potrebbero volerci ancora diversi mesi prima che il processo sia concluso.