Amazon folle con questo Mini PC: il prezzo è scontato del 20%

Un prezzo eccellente grazie a questo sconto messo a disposizione da Amazon per tutti gli utenti che vogliono acquistare un nuovo mini PC. Nello specifico, il Minisforum UM880 Plus è un mini PC equipaggiato con il potente processore AMD Ryzen 7 8845HS, dotato di 8 core e 16 thread, capace di raggiungere i 5,1 GHz.

Un punto di forza senza alcun dubbio eccellente dato che è in grado di garantire prestazioni rapide e fluide per il multitasking e le attività ad alte prestazioni. Tutto ciò, combinato con la GPU AMD Radeon 780M è in grado di offrire un’esperienza d’uso eccezionale con grafica perfetta non solo per il gaming ma anche per la creazione di contenuti. Inoltre, la presenza del supporto a monitor 4K consente di visualizzare video in alta definizione.

Mini PC Minisforum UM880 Plus: caratteristiche

Un mini PC che si contraddistingue grazie a delle caratteristiche tecniche eccellenti e che oggi può essere acquistando risparmiando denaro grazie allo sconto messo a disposizione da Amazon. Volete avere a disposizione un mini PC da utilizzare senza alcuna preoccupazione e con una potenza eccellente?

Questo modello dispone di un’interfaccia USB4 con supporto al trasferimento ad alta velocità di dati e video, assicurando all’utente di poter portare a termine esperienze multimediali fluide e di alta qualità. Infine, non manca un adeguato supporto al Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Che dire? Questo mini PC offre connessioni internet più veloci e stabili rispetto a molti altri modelli, garantendo un’esperienza online senza interruzioni.

Oggi, se volete acquistarlo per portare a termine tutti i vostri progetti più importanti, potete farlo risparmiando il 20% sul prezzo iniziale di listino. Ciò vi consente dunque di spendere una cifra pari a soli 599 euro. Approfittate di questa speciale offerta Amazon.