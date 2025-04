Meta affronta il problema dello spam su Facebook

Negli ultimi anni, chi utilizza Facebook con regolarità ha sicuramente notato un aumento degli spam e dei contenuti poco rilevanti nel proprio feed. Il social network, infatti, è stato invaso da post poco coinvolgenti, spesso generati da pratiche scorrette per aumentare l’interazione e ottenere visibilità. Meta ha finalmente riconosciuto il problema, promettendo azioni concrete per contrastarlo. La lotta contro lo spam sembra diventata una priorità per l’azienda, che intende introdurre nuove misure per ripulire il feed e migliorare l’esperienza degli utenti.

La vera sfida per Meta sarà l’intelligenza artificiale

Secondo Meta, il feed di Facebook non sempre riflette contenuti freschi e di qualità, un’ammissione che evidenzia l’urgenza di porre rimedio. La prima mossa riguarda la penalizzazione di quei creatori che utilizzano strategie per forzare l’engagement, come didascalie lunghe, distraenti o irrilevanti. Questi contenuti perderanno visibilità organica e, cosa ancora più significativa, l’accesso agli strumenti di monetizzazione. L’azienda vuole evitare pratiche scorrette e premiare la produzione di contenuti autentici.

Meta ha annunciato anche un intervento più deciso contro le reti di spam. Ovvero quei gruppi di account che manipolano i commenti, like e condivisioni in modo fittizio. Per contrastare queste pratiche, la visibilità dei commenti sospetti sarà notevolmente ridotta. Mentre le pagine che fanno uso di tali tecniche verranno eliminate dalla piattaforma. Tra le altre novità, Meta sta provando una funzione che permette agli utenti di segnalare in modo negativo i commenti con un voto anonimo. Questo è utile per identificare e rimuovere quelli irrilevanti.

Tuttavia, c’è un aspetto che Meta sembra ignorare: lo spam generato tramite intelligenza artificiale. Recentemente, molti post insensati, creati appositamente per raccogliere interazioni, sono diventati una costante sul feed di Facebook. Questi contenuti non sono stati menzionati nelle nuove misure annunciate. Nonostante ciò, Meta sta cercando di attirare di nuovo i giovani adulti. Infatti negli ultimi anni si è verificato un calo consistente d’iscrizioni. Si vuole così rendere Facebook più interessante e coinvolgente. Tuttavia, il vero successo dipenderà dalla capacità dell’azienda di affrontare il problema dello spam in modo più incisivo e duraturo.