Addio spam! Ecco come Google proteggerà la tua email

Hai presente quando ti iscrivi a un sito o a un’app e, nel giro di pochi giorni, la tua casella di posta inizia a riempirsi di pubblicità, offerte improbabili e newsletter che non ricordi nemmeno di aver attivato? Ecco, Google sta lavorando a una soluzione per evitare tutto questo: si chiama Shielded Email e potrebbe cambiare il modo in cui condividiamo il nostro indirizzo e-mail online.

L’arma di Google contro le email indesiderate

L’idea è semplice ma geniale: invece di inserire la tua vera e-mail quando ti registri a un servizio, Google ti fornirà un indirizzo fittizio, un alias creato apposta per quell’occasione. In pratica, ogni app o sito vedrà un’email diversa, mentre tutti i messaggi continueranno comunque ad arrivare alla tua casella principale. Questo significa meno spam, più controllo sui tuoi dati e, soprattutto, una protezione extra nel caso in cui quel servizio dovesse subire una fuga di dati.

La funzione verrà integrata direttamente nel sistema di compilazione automatica di Google. In parole povere, quando ti troverai davanti a un modulo di registrazione, tra le opzioni della tastiera Gboard spunterà la possibilità di usare una “email protetta” invece della tua solita. Un tocco e il gioco è fatto. Niente più bisogno di creare indirizzi temporanei a mano o di affidarsi a servizi di terze parti.

Se tutto questo ti suona familiare, non è un caso. Apple ha già una funzione simile su iPhone con “Nascondi la mia email”, e ora Google sta lavorando per portare qualcosa di analogo su Android. Per il momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per il pubblico, ma il fatto che stia iniziando a comparire nelle impostazioni di alcuni utenti fa pensare che il lancio non sia poi così lontano.

Oltre a ridurre lo spam, questa novità renderà molto più difficile per app e servizi tracciare gli utenti attraverso il loro indirizzo e-mail. Se ogni sito vede un’email diversa, diventa praticamente impossibile collegare i tuoi account tra loro e seguirti nella tua navigazione online. Un bel vantaggio per la privacy.

Non si sa ancora quando Shielded Email diventerà disponibile per tutti, ma se vuoi essere pronto, assicurati di tenere aggiornati i Google Play Services. Chissà, potresti ritrovarti con questa utile funzione attiva prima di quanto pensi!