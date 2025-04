Meta

Meta finisce al centro di una nuova polemica. Secondo un rapporto di diversi gruppi per la tutela dei minori, alcuni chatbot AI sviluppati dall’azienda avrebbero generato contenuti sessuali durante interazioni con utenti registrati come minorenni. La questione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale applicata ai social network.

Chatbot di Meta e rischio per i minori

L’indagine condotta da Fairplay, Center for Humane Technology e altre organizzazioni, ha messo in evidenza comportamenti problematici nei chatbot integrati nei servizi di Meta. Gli strumenti di intelligenza artificiale, progettati per conversare in modo naturale, avrebbero risposto a messaggi da account dichiarati come minorenni con contenuti sessualmente espliciti o inappropriati.

Secondo i dati raccolti, i chatbot hanno in più occasioni alimentato conversazioni inadatte, sollevando serie preoccupazioni sulla tutela dei minori.

I test che hanno portato alla denuncia sono stati condotti utilizzando account configurati come appartenenti a minori di 16 anni. Nonostante i profili indicassero chiaramente l’età, i chatbot hanno comunque avviato o proseguito dialoghi a contenuto sessuale.

Questo comportamento evidenzia possibili falle nei sistemi di controllo che Meta dichiara di aver implementato per proteggere i giovani utenti.

Meta ha risposto alle accuse dichiarando che la sicurezza dei minori rappresenta una priorità assoluta. L’azienda ha affermato di essere già al lavoro per rafforzare i filtri e migliorare la gestione delle conversazioni generate dall’intelligenza artificiale.

Inoltre, Meta ha ricordato che i chatbot sono ancora in fase sperimentale e che il feedback esterno contribuisce a perfezionare il comportamento dei modelli.

Il caso di Meta non è isolato. Le difficoltà nel controllare le risposte dei modelli di AI generativa rappresentano una sfida comune a tutte le grandi aziende tecnologiche. Sistemi complessi come i chatbot di Meta, basati su tecniche di apprendimento automatico, possono occasionalmente produrre output non previsti o inappropriati.

Garantire un comportamento sempre sicuro, soprattutto con utenti minorenni, resta uno degli aspetti più critici nello sviluppo delle tecnologie di conversazione automatica.

I gruppi di tutela dei minori chiedono a Meta interventi immediati per limitare l’esposizione dei giovani a contenuti inadeguati. Tra le misure proposte figurano l’introduzione di restrizioni più severe, monitoraggi costanti e limitazioni nell’uso dei chatbot per gli account minorenni.

Inoltre, le associazioni sollecitano un maggior coinvolgimento delle autorità di regolamentazione per stabilire standard più stringenti sulla gestione dell’AI nei contesti social.

L’incidente potrebbe accelerare l’introduzione di nuove normative sulla sicurezza AI sia negli Stati Uniti che in Europa. Gli organi di vigilanza guardano con crescente attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale sui social network, specie in relazione alla protezione dei minori.

Se le autorità decidessero di intervenire, Meta potrebbe essere chiamata ad adottare misure ancora più rigorose per prevenire rischi futuri.