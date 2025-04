Sanzioni UE, posticipate quelle dirette a Meta e Apple

Recentemente dovevano essere inflitte delle sanzioni dirette a Meta e Apple da parte dell’ UE per aver violato alcune norme del Digital Markets Act. L’ Unione Europea ha deciso di rimandare queste sanzioni a causa delle questioni legate ai dazi imposti da Trump. Infatti sembra che siano in corso delle trattative per i dazi proprio da parte dell’ Europa e degli USA per decidere il da farsi per i dazi. A causa dei dazi l’ Unione Europea ha dovuto mettere in pausa le altre operazioni che doveva intraprendere con in questi giorni. Proprio per questo motivo si è preferito rimandare altre questioni per concentrarsi sulle questioni legate ai dazi americani.

In questo momento sembra che la situazione si sia svolta molto rapidamente dato che le misure da prendere per Meta e Apple dovevano essere annunciate questi giorni. La Commissione Europea ha annunciato che lascerà in sospeso la questione di Meta e Apple per intraprendere le trattative legate ai dazi con gli USA. Infatti in questi giorni si stanno svolgendo delle possibili decisioni da prendere per diminuire la pressione dei dazi sul commercio. Per questo motivo si è preferito risolvere prima questo problema in modo da non danneggiare l’ economia europea.

Sanzioni UE, rimandate le questioni legate a Meta e Apple

Dal punto di vista delle accuse contro Apple, sembra che quest’ ultima abbia violato delle norme del Digital Markets Act. Infatti Apple in questi giorni sembra voler impedire agli sviluppatori di app la proposta di metodi di pagamento alternativi all’ App Store. Per quanto riguarda Meta invece, la Commissione Europea non ha apprezzato le nuove opzioni di tracciamento legato ai cookie sulle piattaforme di Mark Zuckerberg. In tutto questo l’ UE voleva impedire alle due società di continuare con queste pratiche. Quindi sembra che dovranno essere rimandate perché adesso in primo piano c’è la questione dei dazi americani imposti all’ UE.

In questi giorni sembra che le trattative dovranno definire al più presto le questioni legate ai dazi in modo da non danneggiare troppo l’ economia europea.