Android 16 si protegge dagli attacchi tramite USB

Con la nuova versione Android16, Google vuole migliorare la sicurezza dei dispositivi Android. In particolare contro attacchi fisici tramite USB. La novità è che ci sarà una funzione che non permette di arrivare ai dati dei dispositivi USB quando il telefono è bloccato. Questa modalità può essere attivata solo se si vuole dagli utenti. Ha l’obiettivo di proteggere i dati sensibili nel caso in cui un malintenzionato tenti di connettere un dispositivo USB per prendere informazioni o bypassare la schermata di blocco. Questi attacchi tramite porte USB sono stati già rilevati in passato. Ad esempio nel caso di uno studente attivista in Serbia, vittima di un exploit zero-day.

La protezione avanzata di Android 16 contro attacchi fisici

Quando la modalità è attiva, qualsiasi dispositivo USB connesso a un telefono bloccato non potrà trasferire dati. Ma sarà solo in grado di caricare la batteria, come avviene in modalità di sola carica. Per utilizzare un dispositivo USB e accedere ai dati, si dovrà sbloccare il telefono prima di inserire il dispositivo. Questa protezione è particolarmente utile in scenari in cui un dispositivo Android venga smarrito o rubato, e può prevenire tentativi di accesso ai dati tramite attacchi fisici.

La modalità di protezione avanzata di Android 16 non si limita al blocco delle porte USB. Include anche altre importanti funzionalità di sicurezza. Ad esempio la disabilitazione del sideloading delle applicazioni. Questo impedisce l’installazione di APK esterni non verificati, e il blocco delle reti Wi-Fi WEP, ormai vecchie. Inoltre, il sistema abiliterà la protezione MTE (Memory Tagging Extension) per proteggere le applicazioni compatibili da potenziali vulnerabilità.

L’approccio adottato da Android 16 per bloccare i dati USB si basa su un metodo software che agisce attraverso l’API. Sottolineiamo che Google non ha ancora reso da subito accessibile la modalità di protezione avanzata nelle impostazioni di sistema. Tuttavia alcuni test effettuati sulla versione Beta hanno confermato che la funzione è già attivabile manualmente.