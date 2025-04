iPhone 17e: primi dettagli sul nuovo modello Apple atteso nel 2025

iPhone 17e

Le prime indiscrezioni affidabili confermano che Apple sta lavorando a un nuovo modello chiamato iPhone 17e, in arrivo nel 2026. Il dispositivo dovrebbe rappresentare una variante più compatta e accessibile della linea iPhone 17, pur mantenendo alcune caratteristiche chiave dei modelli principali.

iPhone 17e: cosa sappiamo finora

Secondo i primi rapporti, iPhone 17e si posizionerà tra l’iPhone standard e il modello SE. Apple punterebbe a offrire un dispositivo con specifiche moderne, dimensioni contenute e prezzo competitivo, destinato a chi cerca un’alternativa più agile rispetto ai flagship tradizionali.

Non si tratterebbe semplicemente di un aggiornamento dell’iPhone SE, ma di una vera e propria estensione della gamma principale.

Il design di iPhone 17e dovrebbe ricalcare quello degli attuali modelli premium, ma in dimensioni più compatte. Si parla di un display OLED da circa 6,1 pollici, con una riduzione delle cornici e materiali di alta qualità.

La scocca sarà probabilmente realizzata in alluminio o vetro rinforzato, mantenendo l’attenzione di Apple verso la resistenza e la leggerezza dei dispositivi.

Apple dovrebbe equipaggiare l’iPhone 17e con un chip di ultima generazione, probabilmente una versione ottimizzata del futuro A19 Bionic. Questo garantirà prestazioni elevate anche nel modello più economico, mantenendo un alto livello di efficienza energetica.

La memoria RAM potrebbe attestarsi su 6 GB, mentre il taglio base di archiviazione dovrebbe partire da 128 GB. Non è ancora chiaro se Apple adotterà per questo modello tutte le ultime innovazioni hardware previste per la linea principale.

L’iPhone 17e dovrebbe integrare una fotocamera principale singola o doppia, con tecnologie avanzate per migliorare la qualità degli scatti, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Apple manterrà probabilmente funzionalità come Smart HDR, Deep Fusion e modalità Notte, ma potrebbe limitare alcune opzioni fotografiche esclusive dei modelli Pro per contenere i costi.

Il prezzo di lancio dell’iPhone 17e dovrebbe essere inferiore rispetto ai modelli base della linea iPhone 17. L’obiettivo è intercettare quella fascia di pubblico che cerca un iPhone moderno, ma non vuole affrontare la spesa di un dispositivo di fascia alta.

Apple punta a posizionare iPhone 17e come alternativa credibile a molti modelli Android di fascia media, rafforzando così la sua presenza in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia.