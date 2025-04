iPhone 17e non arriverà a settembre: ecco i piani di Apple per il lancio

Con l’introduzione di iPhone 16e a inizio anno, Apple ha dato un taglio netto al passato della linea SE, portando una nuova nomenclatura e un dispositivo più moderno. L’eliminazione del suffisso “SE” e l’aggiunta della progressione numerica fanno pensare che la casa di Cupertino voglia trasformare questa serie in un appuntamento annuale.

Ma la domanda ora è naturale: vedremo davvero un iPhone 17e nel 2026? Le prime risposte arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, uno dei giornalisti più affidabili quando si parla di previsioni su Apple.

Secondo Gurman, al momento Apple non ha ancora preso una decisione definitiva. L’azienda starebbe monitorando da vicino il riscontro del pubblico verso il nuovo iPhone 16e. Se il modello otterrà buoni risultati nei prossimi mesi, allora il progetto di un iPhone 17e dovrebbe ricevere il via libera. Non ci sarà dunque un allineamento dei modelli, sebbene qualcuno ne abbia già discusso durante gli ultimi mesi. iPhone 17e seguirà molto probabilmente lo stesso destino del suo predecessore, quell’iPhone 16e che sta piacendo a molti.

Cosa aspettarsi da un eventuale iPhone 17e

Nel caso in cui le aspettative dovessero essere rispettate, iPhone 17e non porterà agli utenti degli stravolgimenti, ma solo un’evoluzione coerente dell’attuale dispositivo presente sul mercato. È lecito ipotizzare che sarà equipaggiato con il nuovo chip A19, in linea con i futuri top di gamma.

Un’altra novità possibile potrebbe essere l’introduzione della funzione Camera Control, attualmente assente su iPhone 16e. Una miglioria che arricchirebbe ulteriormente l’offerta del modello più accessibile, senza stravolgerne il posizionamento di mercato.

In ogni caso, Apple sembra voler consolidare questa linea di prodotto come un’opzione solida per chi cerca un iPhone moderno ma più economico, mantenendo aggiornamenti regolari senza eccessivi stravolgimenti. Almeno per ora non ci sono altre notizie in merito ma molto probabilmente le prossime sei settimane potrebbero essere importanti per carpire qualche dettaglio in più.