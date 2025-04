WhatsApp: ora le chiamate e videochiamate arrivano anche su web

WhatsApp si prepara ad abbattere uno dei limiti storici della sua versione Web. Gli utenti potranno infatti a breve utilizzare sia le chiamate vocali che video direttamente sfruttando la piattaforma di messaggistica mediante il browser web del loro computer. È chiaro ovviamente che per poter usufruire di questa funzionalità tramite WhatsApp Web, servirà a scaricare l’applicazione ufficiale per Windows o macOS.

Secondo quanto rivelato da WABetaInfo, la funzione è in fase di sviluppo e non è ancora attiva nemmeno aggiornando l’app Web. Tuttavia, è emersa una prima anteprima che conferma l’arrivo di questa importante innovazione.

Una spinta all’esperienza su browser

L’obiettivo di WhatsApp dunque è quello di potenziare anche la piattaforma web magari per chi la utilizza durante la giornata come professionisti o magari studenti. Il supporto alle chiamate vocali e video sarà disponibile per i browser Chrome, Safari ed Edge, senza alcun bisogno di programmi esterni. Un cambiamento che punta a rendere WhatsApp ancora più versatile, soprattutto per chi usa il servizio in ambito lavorativo o durante lo smart working.

Come funzioneranno le chiamate su WhatsApp Web

Anche se i dettagli completi devono ancora essere svelati, l’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza fluida e completa anche sul Web. Gli utenti potranno avviare chiamate vocali o video direttamente dalle chat, ricevere notifiche in arrivo e gestire le conversazioni senza interruzioni.

Molto probabilmente sarà presente un accesso rapido nella barra laterale, che permetterà di passare facilmente tra le diverse modalità di comunicazione. Il sistema dovrebbe ricalcare quello già conosciuto sulle versioni mobili e desktop, garantendo così continuità tra i dispositivi.

Verso un’esperienza unificata su tutte le piattaforme

Con questa novità, WhatsApp Web si avvicinerà ancora di più all’esperienza proposta su smartphone e computer. Gli utenti avranno finalmente la possibilità di gestire messaggi, file e chiamate senza cambiare ambiente, migliorando la produttività e la comodità d’uso.

In un’epoca in cui il browser è diventato il centro operativo di molte attività quotidiane, questa integrazione rappresenta un passo importante. WhatsApp punta così a rafforzare la propria presenza, offrendo strumenti sempre più completi e accessibili da ogni piattaforma.