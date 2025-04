Google Traduttore si rinnova con l’arrivo dell’AI

Google Translate sta compiendo un passo avanti importante. Tale strumento non è più un semplice traduttore istantaneo in 250 lingue. Sta diventando una piattaforma capace di accompagnare l’utente lungo un vero percorso di apprendimento. La novità è stata scoperta analizzando il codice della versione 9.7.102 dell’app per Android. Si tratta dell’introduzione di una nuova funzione chiamata “Practice“, ovvero “Pratica“. Tale funzionalità si propone di trasformare Google Translate in un tutor personale per l’apprendimento linguistico. Offrendo attività interattive e su misura.

Google Traduttore diventa un tutor per studiare le lingue

Non più solo traduzioni, dunque, ma vere e proprie sessioni educative. Quest’ultime sono basate su quiz, esercizi di pronuncia e sfide progressive. Tali attività puntano a rinforzare la grammatica, il lessico e la fluidità nell’uso della lingua straniera. Tale nuova direzione avvicina Google Translate a piattaforme come Duolingo. Segnando l’inizio di una competizione interessante nell’ambito dell’educazione linguistica digitale.

Anche se la funzione è ancora in fase beta e limitata al momento alla coppia linguistica inglese-spagnolo, gli indizi lasciati trapelare dal codice suggeriscono un’esperienza fortemente personalizzata. L’app richiederà l’accesso al microfono e a un account Google, probabilmente per monitorare i progressi dell’utente. Inoltre, in tal modo, sarà in grado di proporre esercizi adeguati al livello e migliorare le capacità di ascolto e pronuncia.

Le schermate trapelate mostrano che l’icona “Practice” verrà integrata direttamente nella barra inferiore dell’interfaccia. Posizionata accanto agli strumenti di conversazione, fotocamera e dettatura. Tale integrazione rende immediato il passaggio tra la traduzione tradizionale e la pratica linguistica. Offrendo agli utenti un’esperienza fluida e senza soluzione di continuità.

Con oltre un miliardo di download su Android, Google Translate ha una base d’utenza immensa. Se la modalità “Practice” dovesse estendersi ad altre lingue e uscire dalla fase di test, potrebbe rappresentare una rivoluzione. Il progetto riflette una strategia chiara e ambiziosa da parte di Google. Ovvero fornire un’unica app per tradurre, comprendere e imparare.