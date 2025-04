Google, Gmail cambia su iPhone e iPad: ecco le modifiche all’interfaccia

Il nuovo design di Gmail su iPhone e iPad si nota immediatamente a partire dalla barra di ricerca, che abbandona il classico rettangolo arrotondato per adottare una più moderna forma a pillola. Una scelta stilistica che rispecchia non solo il rinnovamento voluto da Google, ma anche il gusto estetico promosso da Apple con la Dynamic Island, elemento distintivo delle ultime generazioni di melafonini.

Anche la barra di navigazione inferiore cambia volto: se sono attivi i servizi Chat e Meet, le schede ora vengono evidenziate tramite pillole colorate, sostituendo la precedente evidenziazione diretta sull’icona. Il pulsante “Componi” si rinnova anch’esso, diventando un rettangolo arrotondato dalle sfumature blu, mentre il tradizionale rosso di Gmail viene relegato a pochi elementi secondari, segnando un cambio di tono importante.

Coerenza, pulizia e un passo verso il futuro di Gmail

Il menu laterale di Gmail, che include cartelle ed etichette, resta invece invariato, preservando l’organizzazione familiare tanto amata dagli utenti. Tuttavia, anche nei piccoli dettagli emergono novità: ad esempio, il menu contestualedei messaggi, prima caratterizzato da tre puntini disposti verticalmente, ora presenta una disposizione orizzontale, contribuendo alla pulizia visiva complessiva dell’app.

Con questo aggiornamento, Gmail si allinea esteticamente ad altre applicazioni di Google già rinnovate su iOS, come Chat, Home, Maps, Meet, Foto e Search. Restano ancora in attesa del restyling due app molto popolari come Drive e Calendario.

L’adozione del Material Design 3 non rappresenta solo una rivoluzione estetica. L’obiettivo era quello di migliorare la coerenza tra le varie applicazioni e piattaforme di cui Google dispone, inserendo dei componenti grafici che fossero analoghi. È così dunque che gli utenti potranno notare anche un’identità visiva nettamente rafforzata rispetto al passato, aspetto che in tanti si auspicavano già tempo addietro. Viene dunque confermata la strategia di Google nel migliorare Gmail, proprio come aveva fatto capire già dai mesi scorsi.