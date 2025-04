Google rinnova Gmail con Gemini e la generazione di immagini

Gmail continua a evolversi e, questa volta, il cambiamento riguarda da vicino Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che diventa ancora più integrata nell’esperienza quotidiana. Da oggi, infatti, è possibile generare immagini direttamente dal pannello laterale di Gmail, senza bisogno di aprire altre app o servizi. Una novità che rende ancora più immediata la creazione di contenuti visivi personalizzati, utili da inserire nei messaggi o semplicemente da salvare o copiare.

Con pochi clic, è possibile scegliere, generare e inserire un’immagine direttamente all’interno del corpo dell’email, rendendo ogni comunicazione più ricca e coinvolgente. Una funzione pensata sia per l’ambito personale che per quello lavorativo, perfetta per chi vuole arricchire un messaggio senza perdere tempo prezioso.

Miglioramenti anche per tablet e pieghevoli

Accanto alla generazione di immagini con Gemini, arrivano altre novità pratiche. Chi utilizza Gmail su tablet Android o su dispositivi pieghevoli potrà finalmente regolare liberamente la larghezza dei pannelli. Basta trascinare il divisore tra le sezioni per adattare l’interfaccia secondo le proprie esigenze, rendendo più semplice, ad esempio, controllare le email mentre si scrive o si legge un documento affiancato.

In più, con un semplice gesto sarà possibile passare dalla visualizzazione a due pannelli a quella a schermo singolo, offrendo maggiore flessibilità a chi ha bisogno di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni di lavoro o studio. Un piccolo grande passo per migliorare il multitasking sui dispositivi mobili.

Novità anche su iOS

Chi utilizza un iPhone o un iPad, potrà ben presto beneficiare di alcune novità dal punto di vista del design che consentiranno agli utenti di avere un’applicazione più armoniosa e piacevole. In più, ci sarà anche l’opportunità di modificare e creare eventi di compleanno sfruttando direttamente l’applicazione e con Google Calendar. Bisogna solo attendere in quanto tutto è già in rollout. Un pacchetto di aggiornamenti che dimostra come l’obiettivo sia rendere Gmail sempre più completo, moderno e adatto a ogni esigenza.