Gmail semplifica l’annullamento delle iscrizioni alle newsletter

Gmail sta per introdurre una funzione che renderà molto più semplice annullare l’iscrizione alle newsletter. La nuova pagina, chiamata “Manage subscription” (o “Gestisci iscrizioni” in italiano), permette agli utenti di visualizzare tutte le newsletter a cui sono iscritti. E quando lo vogliono, con un semplice tocco, annullare l’iscrizione. Al momento, la funzione è in fase di distribuzione sulla versione Android dell’app. Ma Google ha già annunciato che presto sarà disponibile anche su iOS e sulla versione web, coprendo così tutte le piattaforme.

Gmail permette di gestire facilmente e velocemente le newsletter

Questa novità arriva dopo le migliorie già implementate da Google nel 2024, come il pulsante “Annulla iscrizione” visibile direttamente nelle email. In questo modo, gli utenti potevano già rimuoversi da alcune newsletter senza troppe complicazioni. Tuttavia, con la nuova pagina, Gmail va oltre, rendendo il processo ancora più intuitivo e veloce. Non sarà più necessario cercare tra le email per annullare singolarmente ogni iscrizione. Tutto sarà raccolto in un’unica panoramica, dove sarà possibile gestire le preferenze in modo rapido ed efficace.

La pagina “Gestisci iscrizioni” mostra gli indirizzi email e i nomi delle newsletter. C’è anche il numero di email ricevute recentemente da ciascun mittente. Ogni sottoscrizione avrà un pulsante accanto, che consentirà di annullare la registrazioni in pochi secondi. In genere, l’operazione si completa con un singolo tap. Può succedere che in alcuni casi potrebbe comparire una finestra del browser per terminare il processo. Google ha comunicato che, una volta annullata l’iscrizione, potrebbero volerci comunque alcuni giorni prima che non si riceva più la posta.

Gmail vuole migliorare l’esperienza utente, semplificando la gestione delle comunicazioni quotidiane. Con l’aumento delle iscrizioni a newsletter e promozioni, questa funzione aiuta a tenere pulita la casella di posta e a ridurre lo stress da messaggi indesiderati. In questo modo, gli utenti potranno concentrarsi meglio sulle email davvero importanti senza essere sommersi dalla pubblicità.