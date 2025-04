Kindle Scribe (16 GB) imperdibile su Amazon con lo sconto del 19%

I libri sono la vostra passione ma leggere in spiaggia o in piscina diventa un problema? Con il Kindle Scribe avete l’opportunità di rivoluzionare il modo in cui leggete con un dispositivo tecnologico che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti. La particolarità di questo modello è davvero unica e lo rende differente da altri dispositivi dello stesso marchio. Perché sceglierlo, dunque? La risposta è semplice e sta nel fatto che si tratta di un prodotto due in uno, Kindle e taccuino.

Non passa certamente inosservata la presenza dello schermo ridisegnato con bordi bianchi uniformi e penna premium ottimizzata. Tutto ciò infatti è in grado di regalare all’utente che decide di acquistarlo, un’esperienza unica poiché diventa ancora più simile alla carta.

Amazon Kindle Scribe: imperdibile oggi su Amazon

Perché continuare a utilizzare i classici libri quando esistono soluzioni innovative che sono in grado di offrirvi esperienze d’uso uniche in qualsiasi momento? Con il Kindle Scribe è possibile dare libero sfogo all’immaginazione scrivendo direttamente sui libri. E’ infatti possibile iniziare a scrivere sulla pagina del libro e grazie alla funzionalità Active Canvas si creerà uno spazio per le note. Non manca un’apposita funzione pensata appositamente per consentire all’utente di espandere i margini per aggiungere altre note o per comprimerli per vedere la pagina originale.

Approfittando subito dello sconto attualmente disponibile sulla pagina web Amazon si può acquistare questo Kindle Scribe a soli 349,99 euro anziché 429,99. E’ infatti disponibile uno speciale sconto che fa crollare il prezzo di listino del 19%. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per avere a portata di mano un device con uno schermo da 10,2’’ antiriflesso e illuminazione frontale che permette di leggere e scrivere in qualsiasi momento e con qualsiasi luce, in casa o all’aperto.