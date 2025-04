Comfort, AI e zero emissioni: la nuova C5 Aircross sorprende

La nuova Citroën C5 Aircross è arrivata e, diciamolo subito, non è un semplice restyling: qui si parla di una vera e propria rivoluzione. Il SUV francese cambia pelle e anima, grazie alla piattaforma STLA Medium — la stessa che sta dietro ad alcuni dei modelli più moderni del gruppo Stellantis. Il design si fa più tagliente, le linee più scolpite, e le motorizzazioni guardano solo al futuro: niente più benzina o diesel puri, ma solo versioni ibride e completamente elettriche.

La nuova C5 Aircross mette il turbo all’intelligenza

E non è solo una questione di estetica. Con i suoi 4,65 metri di lunghezza e un passo di 2,78 metri, la nuova C5 Aircross offre molto più spazio dentro, soprattutto dietro, dove i passeggeri ringrazieranno per il comfort extra. Il bagagliaio da 651 litri è generoso, e resta uguale in tutte le motorizzazioni — ibrida, plug-in o elettrica che sia. Il design? Riprende quasi fedelmente quello della concept car vista a Parigi: moderno, dinamico e riconoscibile.

Salendo a bordo, ti accoglie un abitacolo che sembra uscito da un’auto di fascia ben più alta. Un display da 10 pollici per la strumentazione digitale dietro al volante, uno schermo verticale per l’infotainment (con Apple CarPlay e Android Auto), e — sorpresa delle sorprese — un assistente vocale integrato con ChatGPT. Hai letto bene: puoi parlare alla tua auto e chiedere di tutto, dalla strada migliore fino alla playlist perfetta per il weekend.

Comodità? A pacchi. I sedili Advanced Comfort hanno regolazione elettrica, ventilazione e anche il massaggio, mentre dietro sono frazionabili 40:20:40, per caricare anche lo skateboard o la tavola da surf. E se ami la tecnologia, tra gli optional c’è anche l’Head-Up Display e cerchi fino a 20 pollici.

E sotto il cofano? Tre scelte: mild hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 195 CV (con 86 km di autonomia elettrica) e la versione full electric e-C5 Aircross, in due varianti: una da 210 CV con 520 km di autonomia e una più performante da 230 CV con ben 680 km. In corrente continua si ricarica fino a 160 kW, quindi le soste saranno rapide.

Insomma, la nuova C5 Aircross non si limita ad aggiornarsi: si reinventa. È più grande, più comoda, più smart e soprattutto più green. Perfetta per chi vuole un SUV che guardi al futuro senza rinunciare a comfort e stile. E chissà, magari anche per chi non pensava di volere un SUV… fino ad ora.