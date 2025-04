Zeekr 9X porta novità lussuose tra i SUV ibridi: il debutto a Shanghai

Alla vetrina internazionale del Salone di Shanghai 2025, la Zeekr 9X ha mostrato tutto il suo splendore. Il design, curato nei minimi dettagli, comunica autorità senza arroganza. Le proporzioni generose raccontano una nuova filosofia stilistica, pensata per catturare sguardi senza bisogno di gridare. Le linee tese e squadrate donano durezza ed aggressività, ma al contempo anche eleganza, così come il frontale dove una griglia verticale cromata coglie lo sguardo. La continuità visiva tra anteriore e posteriore, accentuata dalla firma luminosa “Ring Screen Star Diamond”, definisce l’identità del SUV Zeekr rendendolo unico, perfetto per chi su strada vuole catturare ogni attenzione.

Tecnologia, potenza ed autonomia del lussuoso modello Zeekr

Il modello possiede anche un asset digitale parecchio avanzato. La piattaforma ZEEA 3.0, alla sua prima applicazione, porta con sé una nuova era per Zeekr. Il sistema di guida autonoma G-Pilot promette percezione ambientale su più livelli, grazie a cinque sensori LiDAR. L’elaborazione dei dati è ora più rapida del 50% rispetto al passato. Nulla è lasciato al caso. Il cervello elettronico del SUV Zeekr 9X è pronto a rispondere in tempo reale, garantendo sicurezza e fluidità di guida anche in scenari complessi. La tecnologia si fonde con la visione del marchio e non si tratta solo di innovazione, ma di offrire controllo e serenità.

La Zeekr 9X mostra anche i muscoli. La nuova architettura “Super Electric Hybrid” spinge l’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena tre secondi. La batteria Freevoy di CATL assicura oltre 380 km in elettrico puro. La ricarica rapida fino a 4C riduce i tempi di attesa. Il sistema ibrido, con motore benzina 2.0 turbo e doppio elettrico, promette una portata totale fino a 1.500 km. Un risultato che riscrive le regole per i SUV elettrificati. Il prezzo d’ingresso fissato a circa 500.000 yuan conferma la fascia premium. Versioni più ricche potrebbero toccare il milione. Zeekr, con la 9X, ha alzato il sipario su un futuro dove lusso e innovazione si abbracciano.