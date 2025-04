Whatsapp: la truffa contro gli italiani è servita

A quanto pare d’ora in avanti dovrete prestare molta più attenzione quando utilizzate WhatsApp dal momento che da un momento all’altro potrebbe presentarsi davanti ai nostri occhi la nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani da diversi giorni, i truffatori nello specifico stanno utilizzando il social di messaggistica istantanea, poiché tramite quest’ultimo riescono ad entrare in contatto con molte più persone, aumentando ovviamente le probabilità di successo delle loro truffe, queste ultime butterò ottenere informazioni sensibili delle loro vittime sfruttando l’inganno per poi utilizzarle a proprio vantaggio, penetrando anche nei loro conti correnti.

La recente truffa che esplose in Italia però non utilizza solamente WhatsApp ma anche le videochiamate che l’applicazione permette di sfruttare senza nessun tipo di problema, i truffatori infatti si sono accorti che utilizzare questo stratagemma aumenta le probabilità di successo in maniera importante, di conseguenza, conoscere il meccanismo dietro queste truffe e di fondamentale importanza per riuscire a smascherarle prima che sia troppo tardi, scopriamo insieme come funzionano.

Una truffa a nome della banca

I truffatori nello specifico esordiscono spacciandosi per la banca della vittima e contattando l’utente tramite un semplice messaggio che recita la necessità di consegnare una comunicazione decisamente urgente, tale comunicazione però può essere recapitata solo in video chiamata, in tal modo, convincono la vittima a collegarsi per poi invogliarla ad attivare le condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso nella propria applicazione di Internet banking, tramite questo semplice stratagemma possono quindi registrare le credenziali di accesso in modo da utilizzarle in un secondo momento a proprio piacimento, ovviamente nel caso anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità non esitate a bloccare il tutto e ovviamente a non comunicare nessuna informazione importanti in merito la vostra persona.

Ricordate che in questi casi la discrezione e lo scetticismo sono i due principi comportamentali migliori da seguire, non bisogna mai dichiarare informazioni personali sul web con leggerezza.