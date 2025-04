Amazon sconta il Realme 14x a soli 139 euro: lo dovete comprare subito

Il Realme 14x rappresenta la risposta dell’azienda cinese al segmento di mercato che richiede sempre un prodotto relativamente economico, esteticamente gradevole, e comunque capace di garantire prestazioni che rientrino negli standard e nelle necessità dei singoli consumatori. In questi giorni su Amazon può essere vostro con un risparmio assolutamente notevole, tanto da risultare un best buy assoluto.

La scheda tecnica di questo smartphone economico ha inizio con un display sufficientemente ampio, un IPS LCD da 6,67 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 720 x 1604 pixel, con densità di 264 ppi, e soprattutto un refresh rate che non resta fisso ai 60Hz canonici, ma riesce ad estendersi fino a raggiungere addirittura i 120Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 6300, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, con alle sue spalle una GPU Mali-G57 MC2, che viene completata con configurazione fino a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili con microSD).

Amazon da pazzi con lo sconto sul Realme 14x

Uno degli smartphone più economici tra quelli attualmente in circolazione, Realme 14x ha tutte le carte in regola per distinguersi dalla massa, un prodotto che viene a costare oggi solamente 139,99 euro, con consegna a domicilio gratuita, solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e soprattutto il suo essere completamente sbrandizzato. Acquistatelo premendo questo link.

Il dispositivo presenta nella parte posteriore un singolo sensore fotografico da 50 megapixel, per scatti con risoluzione massima a 4080 x 3072 pixel, oltre ad una apertura F1.8. Anteriormente, invece, è stato posizionato un sensore da 8 megapixel, che permette di registrare al massimo video in FullHD a 30fps. La connettività si appoggia a WiFi 5 dual-band, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0, ed anche chip GPS. In ultimo, la batteria è un componente da 6000 mAh.