Truffa con due messaggi diventati pericolosissimi in queste ore, eccoli qui

Una truffa può colpire in qualsiasi momento e questo gli utenti lo sanno benissimo. Quello che sta accadendo in queste ore è clamoroso siccome ci sono due messaggi che sono stati segnalati dagli utenti e che starebbero comportando diverse problematiche. Come si può vedere infatti nel paragrafo successivo, entrambi i testi sembrano essere più che reali.

Le truffe girano in queste ore, ecco come sono stati scritti i messaggi dai truffatori

La prima truffa fa credere agli utenti di avere un problema con il proprio account mail su Microsoft, che potrebbe essere reale ma ovviamente non in questo caso. Ecco il testo:

“Nuove app hanno accesso ai tuoi dati

MailerApp ha effettuato una connessione con l’account Microsoft felix__93@live.it.

Se non hai autorizzato questo accesso, rimuovi l’app/le app dal tuo account.

Gestisci le tue app

Puoi anche annullare l’iscrizione o modificare dove ricevi le notifiche di sicurezza.

Grazie,

Il team dell’account Microsoft

Informativa sulla privacy

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052“.

Il secondo messaggio che sta girando invece fa leva sugli utenti che vogliono acquistare un paio di occhiali. La truffa consiste nel fargli credere che sia possibile risparmiare tanti soldi quando invece non è così. Ecco il testo e come è stato scritto:

“Ciao ,

Stai cercando occhiali di qualità a prezzi imbattibili? Non perdere l’occasione!

Solo a marzo, prenotando un APPUNTAMENTO LAST MINUTE presso i nostri ottici più vicini, potrai approfittare di sconti esclusivi su una vasta gamma di occhiali:

• Monofocali a partire da soli 9 euro

• Progressivi di qualità a partire da soli 59 euro

Ma non è tutto! L’offerta include anche un Controllo professionale della vista completamente gratuito e una montatura in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Affrettati! Sono rimasti solamente 500 coupon disponibili, e l’offerta sta per scadere. Non perdere l’occasione di ottenere i tuoi nuovi occhiali di qualità a un prezzo imbattibile!

Prenota il tuo appuntamento

Team occhiali24.it“.