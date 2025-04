Huawei batte Nvidia con il nuovo chip Ascend 910D, la valida alternativa per l’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, Huawei ha saputo trasformare le difficoltà internazionali in occasioni di crescita. Nonostante le pesanti restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti, il colosso di Shenzhen ha continuato a investire in tecnologie di punta, consolidando la propria posizione nel settore dei semiconduttori.

Dopo il successo dei suoi dispositivi mobili equipaggiati con chip locali, Huawei si prepara ora a un salto ancora più ambizioso: competere con Nvidia nel segmento più avanzato dei processori per intelligenza artificiale.

Ascend 910D: il nuovo protagonista

Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Huawei ha completato lo sviluppo del chip Ascend 910D, il cui arrivo sul mercato è previsto nei prossimi mesi. I primi campioni dovrebbero essere disponibili già a partire da fine maggio.

L’Ascend 910D rappresenta l’evoluzione della serie Ascend, che già comprendeva i modelli 910B e 910C. L’obiettivo dichiarato è chiaro: superare le prestazioni dell’H100 di Nvidia, oggi considerato il riferimento per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale più sofisticati.

Al momento, tuttavia, il chip è ancora in fase di test. Solo una volta completati i rigorosi processi di validazione tecnica si potrà valutare se sarà davvero in grado di mantenere le promesse.

Un contesto geopolitico che spinge l’innovazione

La corsa di Huawei nei chip IA si inserisce in un quadro geopolitico sempre più teso. Le restrizioni tecnologiche volute dagli Stati Uniti a partire dal 2019 hanno spinto il gruppo cinese a sviluppare una catena di fornitura indipendente, con risultati che iniziano ora a emergere con forza.

Se l’Ascend 910D dimostrerà di essere competitivo, rappresenterà non solo un successo per Huawei, ma anche un importante passo avanti per l’intera industria tecnologica cinese nella sfida all’egemonia occidentale.

Un colpo al predominio di Nvidia?

Nvidia domina da anni il mercato dei chip IA, grazie a prodotti come l’H100, utilizzati da colossi tecnologici e istituzioni di ricerca in tutto il mondo. L’arrivo di Huawei come concorrente credibile potrebbe scuotere un settore finora poco conteso.

Le conseguenze potrebbero essere molteplici:

Scelte alternative: le aziende cinesi, e non solo, potrebbero trovare nei chip Huawei una valida alternativa.

le aziende cinesi, e non solo, potrebbero trovare nei chip Huawei una valida alternativa. Dinamiche di prezzo: una maggiore concorrenza potrebbe portare a una progressiva riduzione dei prezzi.

una maggiore concorrenza potrebbe portare a una progressiva riduzione dei prezzi. Stimolo all’innovazione: l’ingresso di nuovi player potrebbe accelerare l’evoluzione tecnologica.

Va detto, però, che la sfida è tutt’altro che semplice: l’affidabilità, la scalabilità e l’efficienza energetica restano parametri fondamentali che Huawei dovrà dimostrare di poter soddisfare.

I primi test e l’importanza delle collaborazioni

Per prepararsi al debutto sul mercato, Huawei ha già avviato test con alcune aziende tecnologiche cinesi. Questi primi riscontri saranno cruciali per individuare eventuali criticità e affinare ulteriormente il prodotto.

Un ecosistema industriale compatto e collaborativo sarà essenziale per il successo dell’Ascend 910D, specie in un momento in cui la Cina sta investendo massicciamente nella creazione di una filiera tecnologica autonoma.

Uno sguardo al futuro

Se Huawei riuscirà a mantenere le aspettative, l’Ascend 910D potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per l’industria globale dei chip, con una competizione sempre più serrata su prestazioni, costi e capacità di innovazione.

La pressione internazionale sembra aver accelerato la crescita tecnologica della Cina, che punta non solo a ridurre la dipendenza dall’Occidente, ma anche a diventare un punto di riferimento a livello globale.

Il successo del nuovo chip non è ancora garantito, ma il messaggio è chiaro: Huawei è pronta a giocare un ruolo da protagonista nella corsa all’intelligenza artificiale.