Sfida europea per Chery: arriva il nuovo SUV Omoda 3

Il conto alla rovescia per la Omoda 3 è iniziato. Il 26 aprile segnerà l’inizio di una nuova fase per Chery, pronta a scuotere il mercato europeo. La casa cinese ha deciso di puntare su un SUV compatto, dal design accattivante e dallo spirito dinamico. Le immagini teaser, rilasciate con cura, hanno mostrato solo silhouette e giochi di luce. Eppure, anche nella penombra, la nuova Omoda ha saputo farsi notare. Agendo sui contrasti delle immagini, si intuisce la presenza di fari sottili e un profilo filante. La Omoda 3, secondo indiscrezioni, si piazzerà dopo la Omoda 5, proponendosi come l’ingresso nella gamma. Il nuovo modello potrebbe misurare tra i 4,2 e i 4,3 metri. Così facendo, si collocherebbe nel segmento B, quello più arduo in Europa.

Uno stile deciso per il SUV Omoda

Dietro la nuova Omoda 3 si cela una ricerca stilistica audace. Il tetto si conclude con uno spoiler sportivo, dove si nota la terza luce di stop integrata. Il posteriore, in particolare, ha colpito per la firma luminosa dei gruppi ottici, ispirata alla forma di un fulmine. Un dettaglio non solo estetico, ma anche simbolico: un tratto distintivo per un modello che vuole lasciare il segno. Il design, ispirato a una nuova era, lascia intravedere una volontà precisa di emergere. La Omoda 3, pur non svelandosi del tutto, suggerisce uno stile urbano, giovane, dinamico. Non si tratta di un semplice SUV d’ingresso, ma di un veicolo pensato per raccontare un’identità nuova, diversa.

La particolarità della Omoda 3 sarà poi una piattaforma tecnica inedita, che Chery presenterà assieme al SUV. La novità più rilevante sarà l’integrazione con l’intelligenza artificiale, elemento chiave di una tecnica moderna e connessa alla guida. Non sono ancora state confermate le motorizzazioni, ma si parla di varianti benzina, ibride ed elettriche. La Omoda 3 sarà il primo modello a introdurre questa nuova architettura. Un segnale forte, che indica la volontà del marchio di evolversi. Il nome Omoda diventa così sinonimo di cambiamento, tecnologia e stile. Tutto sarà svelato presto.