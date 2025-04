MG Cyberster GTS: ecco la nuova super coupé elettrica

A quanto pare molto presto MG Si lancerà all’interno del mercato internazionale e di quello europeo con un nuovo modello di auto elettrica sul quale precedentemente aveva dei dubbi, ma che a seguito delle reazioni positive della community ai primi concept l’azienda ha deciso di lanciare in via definitiva, stiamo parlando della Cyberster GTS.

Quest’ultima è stata mostrata in via preventiva all’interno del salone dell’auto di Shanghai 2025, ora l’azienda ha intenzione di iniziare la produzione di questo nuovo coupé elettrico che sarà del tutto simile al modello roadster differendo solamente per l’impostazione 2 + 2 e ovviamente la parte posteriore dell’auto.

Dettagli e possibile arrivo

L’auto in questione dovrebbe essere veramente molto simile al modello roadster e all’interno dovrebbe vantare una plancia particolarmente orientata verso il guidatore, offrendogli tre schermi digitali per tutte le funzioni di intrattenimento abbinati ad uno schermo verticale che servirà a controllare le caratteristiche e le impostazioni principali della vettura, per quanto riguarda invece il periodo di lancio, voci di corridoio suggeriscono un possibile arrivo sul mercato durante il mese di ottobre, in tempo per il 60º anniversario dell’azienda.

Per quanto riguarda invece la dotazione Dal punto di vista dei motori, l’azienda non ha rilasciato nessun dettaglio a riguardo, ma è facile presupporre che l’auto in questione avrà i miei dessi motori della sua variante roadster, Arrivando dunque ad offrire due possibilità: la RWD con un’unità da 250 kW / 340 CV e la AWD con doppio motore da 375 kW / 510 CV.

Non c’è dato sapere altro al momento dal momento che l’azienda non ha rilasciato nessun altro dettaglio supplementare, probabilmente delle informazioni aggiuntive arriveranno con l’apertura degli ordini o comunque nei prossimi mesi, tutto ciò che bisogna fare è aspettare con pazienza l’avvicinarsi del mese di ottobre per poter avere delle informazioni in più Soprattutto da un punto di vista tecnico e più accurato.