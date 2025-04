Samsung Galaxy Watch7: al via il programma beta di One UI 7 Watch

Galaxy Watch

Samsung si prepara a rivoluzionare l’esperienza utente dei suoi smartwatch con l’arrivo della beta di One UI 7 Watch, il nuovo aggiornamento basato su Wear OS 5. Le prime tracce del programma sono emerse in Corea del Sud, suggerendo un imminente debutto della beta su Galaxy Watch8, la prossima generazione di orologi intelligenti del colosso sudcoreano.

Secondo quanto riportato, Samsung avrebbe già avviato lo sviluppo della nuova interfaccia per dispositivi indossabili e si appresterebbe ad aprire il programma beta entro i prossimi mesi, in modo simile a quanto avviene per gli aggiornamenti Android sugli smartphone della serie Galaxy.

Prime tracce della nuova interfaccia emerse in Corea del Sud

L’annuncio ufficiale non è ancora stato divulgato, ma un banner visibile all’interno dell’app Samsung Members in Corea ha confermato l’avvio imminente del programma. La beta di One UI 7 Watch dovrebbe iniziare a giugno 2025, probabilmente in concomitanza con la presentazione ufficiale della gamma Galaxy Watch8, attesa per l’estate.

I modelli che potrebbero supportare questa fase di test includono non solo il futuro Watch7, ma anche Galaxy Watch6 e Watch5, almeno nelle varianti Bluetooth. Samsung è solita aprire i test prima nel proprio Paese per poi estenderli ad altri mercati selezionati.

Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, One UI 7 Watch dovrebbe introdurre significative ottimizzazioni grafiche e funzionali, grazie anche all’adozione del nuovo Wear OS 5 di Google. L’obiettivo è migliorare l’autonomia, la reattività dell’interfaccia e la fluidità complessiva del sistema.

Ci si aspetta una nuova gestione dei widget, un pannello notifiche aggiornato, oltre a funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui un miglioramento della rilevazione del battito cardiaco, nuovi indicatori per il sonno e strumenti di benessere mentale basati sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo Galaxy Watch8 sarà il primo smartwatch Samsung a essere lanciato direttamente con One UI 7 Watch a bordo. Le indiscrezioni parlano di una scocca più sottile, nuovi sensori biometrici e supporto a chipset Exynos di nuova generazione, in grado di garantire una maggiore efficienza energetica.