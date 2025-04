Mercedes, dal 2026 arriva il volante senza collegamento meccanico: solo segnali elettronici via cavo

Mercedes

Mercedes-Benz ha confermato l’introduzione del sistema steer-by-wire su alcune delle sue vetture a partire dal 2026. Si tratta di una tecnologia che elimina completamente il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori, sostituendolo con un sistema di segnali elettronici trasmessi via cavo. Una svolta tecnologica significativa che apre a nuove possibilità nella progettazione e nella guida dei veicoli.

Il sistema, già in uso in forma sperimentale su prototipi e concept car, sarà portato in produzione su modelli selezionati della gamma Mercedes, probabilmente inizialmente sulle ammiraglie elettriche o su futuri modelli della serie EQ. Il gruppo tedesco punta così a rendere la guida ancora più precisa, personalizzabile e fluida.

Come funziona lo steer-by-wire

Con il nuovo steer-by-wire, il movimento del volante non viene più trasmesso attraverso un tradizionale albero meccanico, ma convertito in segnali digitali che raggiungono un attuatore elettronico sulle ruote anteriori. A sua volta, questo attuatore regola l’angolo di sterzata in base alla velocità del veicolo e ad altri parametri in tempo reale.

Un sistema di feedback tattile elettronico simulerà la resistenza e il ritorno del volante, restituendo al conducente una sensazione naturale e reattiva. Questo tipo di architettura consente inoltre al veicolo di adattare la risposta dello sterzo a seconda delle modalità di guida, rendendolo più morbido in città e più rigido ad alte velocità.

L’assenza del collegamento meccanico porta con sé anche vantaggi in termini di design e abitabilità interna. Senza l’obbligo di un albero dello sterzo, l’intero cruscotto può essere progettato in modo più modulare e innovativo. Inoltre, questa configurazione apre la strada a volanti retrattili o pieghevoli, che potrebbero scomparire completamente durante la guida autonoma.

Mercedes potrebbe quindi sfruttare questa libertà progettuale per rinnovare radicalmente l’abitacolo, ispirandosi a concetti già visti nella concept car Vision EQXX e nei prototipi AVTR. Il risultato atteso è un ambiente interno più spazioso, futuristico e adattabile.

Uno dei principali obiettivi di Mercedes-Benz è garantire la massima sicurezza e affidabilità del nuovo sistema. Il gruppo ha dichiarato che lo steer-by-wire sarà dotato di ridondanze multiple, ovvero sistemi di backup che subentrano in caso di guasto del sistema primario. In particolare, saranno presenti doppie linee di comunicazione e unità di controllo indipendenti in grado di operare in parallelo.

Inoltre, i segnali saranno costantemente monitorati per rilevare anomalie in tempo reale, con un sistema di autodiagnosi attivo che interviene automaticamente per prevenire errori. Mercedes ha specificato che il nuovo sistema supererà tutti gli standard internazionali di sicurezza prima del lancio commerciale.

Il debutto dello steer-by-wire si inserisce in una strategia più ampia di Mercedes per accelerare l’integrazione della guida autonoma. Questo tipo di sterzo elettronico è un requisito fondamentale per le tecnologie di livello 3 e 4, in quanto consente una maggiore flessibilità nel passaggio tra guida umana e automatica.

Sistemi avanzati come il Drive Pilot, già disponibile su alcuni modelli in Germania e negli Stati Uniti, potrebbero beneficiare direttamente della nuova architettura. In futuro, lo steer-by-wire potrebbe permettere una disconnessione completa del volante, lasciando al software di bordo il controllo totale del veicolo.